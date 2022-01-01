Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет - полуфинал

«Наша Газета» завершает конкурс «Детская улыбка». Сегодня мы публикуем фото всех 64 участников. Из них наши читатели выберут 10 финалистов, а потом и тройку победителей. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале.

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница №1 - Лидия КУЗЬМИНА - 178 голосов и 8 купонов

Участник № 2 - Демид ШИПОВАЛОВ - 197 голосов

Участница № 3 - Кира КЕЛАРЬ - 74 голоса

Участница № 4 - Ульяна ПОЛУЯНОВА - 158 голосов и 2 купона

Участница № 5 - Елизавета СЕРГЕЕВА - 141 голос

Участник № 6 - Алан АЙДАРБЕКОВ - 77 голосов

Участница № 7 - Амелия КЕНЖЕБАЕВА - 118 голосов

Участник № 8 - Сергей НАЗАРОВ - 112 голосов

Участница № 9 - Аэлина ХАСАНОВА - 123 голоса

Участник № 10 - Даниэль ХАСАНОВ - 203 голоса

Участник № 11 - Евгения ШУВАТОВА - 282 голоса

Участница № 12 - Юлия ШУВАТОВА - 98 голосов

Участница № 13 - Варвара БАТРАК - 341 голос

Участница № 14 -Дарья ШВАРЦКОПФ - 95 голосов

Участница № 15 - Дарья ЭННА - 126 голосов

Участница № 16 - Полина АНФЕРОВА - 105 голосов

Участник № 17 - Захар ГОРДЕЕВ - 198 голосов

Участник № 18 - Яромир КАШУБА - 70 голосов

Участник № 19 - Султан АРТЮХОВ - 714 голосов

Участница № 20 - Дарина БУСТАЕВА - 76 голосов

Участница № 21 - Амина АБИЛКАИР - 55 голосов

Участница № 22 - Ульяна СТЕПАНОВА - 125 голосов

Участница № 23 - Яна ЧАЛАЯ - 88 голосов

Участница № 24 - Ангелина МЕЗГОВА - 50 голосов

Участница № 25 - Тамирис ИБРАГИМ - 63 голоса

Участница № 26 - Аружан СОНАРБАЕВА - 60 голосов

Участница № 27 - Валерия СЛЮСАРЕНКО - 82 голоса

Участница № 28 - Василиса ЖУРНАЯ - 120 голосов

Участница № 29 - Милена ХАРЧЕНКО - 71 голос

Участница № 30 - София БОЙКО - 61 голос

Участник № 31 - Глеб НЕМЧЕНКО - 98 голосов

Участник № 32 - Богдан НОВИКОВ - 92 голоса

Участник № 33 - Даниил НОВИКОВ - 78 голосов

Участник № 34 - Мади КАЙРАТУЛЫ - 68 голосов

Участница № 35 - Милена ТИТОВА - 174 голоса

Участница № 36 - Камила КАЛАКОВА - 56 голосов

Участниу № 37 - Мирон СМИРНОВ - 56 голосов

Участники № 38 - Алдияр и Самира ИГЛАМОВЫ - 59 голосов

Участница № 39 - Самира САУТПАЕВА - 66 голосов

Участник № 40 - Максат БЕРМАГАНБЕТОВ - 82 голоса

Участница № 41 - Валерия КОВАЛЬ - 71 голос

Участник № 42 - Роман КОВАЛЬ - 235 голосов

Участница № 43 - Кира СТРЕЛЬЧУК - 121 голос

Участник № 44 - Станислав МЕЗЕНЦЕВ - 49 голосов

Участница № 45 - Виктория КОВАНОВА - 272 голоса

Участница № 46 - София КУАНТАЕВА - 97 голосов

Участник № 47 - Павел КОВАНОВ - 191 голос

Участница № 48 - Оливия ЦЫПЛЯКОВА - 142 голоса в Instagram и 10 купонов

Участница № 49 - Елизавета ПАЛАУС - 120 голосов

Участница № 50 - Ангелина КИСЛИЦИНА - 151 голос и 28 купонов

Участница № 51 - Зара СЕЛЬМУРЗАЕВА - 154 голоса

Участница № 52 - Гульзира КОЙШИНА - 83 голоса

Участник № 53 - Таир ШУНАЕВ - 89 голосов

Участник № 54 - Сулейман САДЫК - 91 голос

Участница № 55 - Карина СЛОБОДИНА - 84 голоса

Участница № 56 - Маргарита КОЗЛАЧКОВА - 85 голосов

Участница № 57 - Амина ТАЙЖАНОВА - 99 голосов

Участница № 58 - Рамина КАЛИМОВА - 80 голосов

Участница № 59 - Сана САГАНДЫКОВА - 176 голосов

Участница № 60 - Анель АБЕНОВА - 71 голос

Участница № 61 - Амина АЛАХВЕРДИЕВА - 76 голосов

Участница № 62 - Маргарита КРЫЖАНОВСКАЯ - 106 голосов

Участница № 63 - Айлин КАБИДЕН -126 голосов

Участница № 64 - Марьям ЖАКУПОВА - 118 голосов и 4 купона

Условия конкурса

Вы можете поддержать в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ участников №№ 1-32 с 11.00 субботы, 21 января, до 11.00 воскресенья, 22 января, участников №№ 33-64 с 11.00 воскресенья, 22 января, до 11.00 понедельника, 23 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 19 января, до 10.00 понедельника, 23 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

