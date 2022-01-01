Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 53 - Таир ШУНАЕВ, 4 года.

Таир с пеленок любит петь. Когда он напевает любимые мелодии, родители знают, что у ребенка хорошее настроение. Когда он начал говорить свои первые слова, папа показывал на предметы и произносил их названия на английском языке. Сыну нравилось так играть с папой, поэтому в свои три года он знает много английских слов. Родители считают большим достижением, что сынок поет любимые песни на английском языке и понимает, о чем он поет.

Наблюдая, как Таиру нравится петь и изучать английский язык, родители продолжают с ним заниматься. Мальчик знает весь алфавит, цифры до двадцати, цвета, животных и многое другое. Занимается с ним в основном его папа, который более силен в английском, чем мама.

- Каково было мое удивление, когда я изучала с сыном русский алфавит, и, указав на букву К, возле которой был изображен кит, ребенок спросил у меня: «Как будет на английском слово «кит»?» - сообщила «НГ» мама мальчика Жанна АСАТОВА. - Видя, что я затрудняюсь ответить, Таир мне шепотом подсказал: whale. Я всем рассказала эту историю, потому что о-о-очень горжусь своим сыном!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 53 Таира Шунаева в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 29 октября, до 11.00 воскресенья, 30 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 27 октября, до 10.00 понедельника, 31 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 52 Гульзиры Койшиной поступило 83 голоса.