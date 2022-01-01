Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 52 - Гульзира КОЙШИНА, 4 года.

Гульзира, как и все дети, посещает детский сад. Она очень жизнерадостная, веселая и доброжелательная девочка.

Несмотря на малый возраст, Гульзира уже проявляет твердость в характере, у нее всегда свое мнение и позиция, поэтому в садике все уже видят ее лидерские качества. Девочка любит играть с куклами, рассказывает стишки и поет песенки.

Но самое любимое занятие Гульзиры - рисовать и делать различные поделки. Именно это занятие позволило ей добиться успеха в конкурсе «Осень». Она заняла 1-е место и была награждена грамотой.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 52 Гульзиру Койшину в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 22 октября, до 11.00 воскресенья, 23 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 20 октября, до 10.00 понедельника, 24 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 51 Зары Сельмурзаевой поступило 154 голоса.