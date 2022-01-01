Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 51 - Зара СЕЛЬМУРЗАЕВА, 7 лет.

Зара очень рано стала разговаривать, и первым ее хобби стали стихи. Сначала небольшие, потом побольше. Она легко рассказывала произведения великих русских и казахских классиков. Результат - многочисленные награды в республиканских конкурсах чтецов.

Сейчас, помимо основных занятий, Зара посещает школу шахмат «Ход конем», а также уроки английского языка, обожает школьные олимпиады по математике. Еще одно любимое занятие - рисование в направлении скетчинг.

В завершении прошлого года Зара была награждена грамотой акима города за активное участие в социальных проектах родного края. И заняла 3-е место среди более 20 школ города в конкурсе «Жизнь без насилия в семье», где она была самой маленькой участницей.

Дома Зара - ответственная старшая сестра и дочь, помогает родителям и обожает свою сестренку. По жизни всегда идет с улыбкой и никогда не унывает.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 51 Зару Сельмурзаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 15 октября, до 11.00 воскресенья, 16 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 13 октября, до 10.00 понедельника, 17 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 50 Ангелины Кислициной поступил 151 голос и 28 купонов.