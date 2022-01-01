Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1 минуты).

Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 26 - Аружан СОНАРБАЕВА, 9 лет.

Аружан - девочка почти как из фильма: активистка, отличница и просто красавица. В школе она настолько активна, что уже доросла до заместителя президента. Важную должность совмещает с отличной учебой, участием в олимпиадах, где нередко становится победительницей.

Помимо этого, любит рисовать, ходит в музыкальную школу, где занимается игрой на саксофоне.

Аружан растет доброй, жизнерадостной, всех заражает своей активностью, неиссякаемой энергией. Неотразимая улыбка делает ее еще привлекательнее для всех окружающих.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 26 Аружан Сонарбаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 23 апреля, до 11.00 воскресенья, 24 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 21 апреля, до 10.00 понедельника, 25 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 25 Тамирис Ибрагим поступило 63 голоса.