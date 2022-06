Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 34 - Мади КАЙРАТУЛЫ, 6 лет.

Мади учится в 1 «А» классе музыкальной школы-гимназии № 21 Рудного. Кроме того, он еще и ученик школы фотомоделей Liberiworld. Первая фотосессия у Мади была, когда ему было 3 года. Сейчас он активный участник различных проектов и конкурсов и любит для них позировать.

Мади обожает собирать роботов-трансформеров и мечтает стать спасателем, а еще хочет научиться круто плавать и стрелять из лука. Он говорит, что будет стараться, чтобы мама и сестра всегда им гордились. Своего папу мальчик называет ангелом-хранителем.

У Мади очень много сертификатов и наград за участие в конкурсах. В том числе в конкурсах Photomodel Sirius 2020, «Топ-модель-2020», The best boy of Kazakhstan.

И, конечно, Мади всех сражает наповал своей неотразимой улыбкой.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 34 Мади Кайратулы в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 18 июня, до 11.00 воскресенья, 19 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 16 июня, до 10.00 понедельника, 20 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 33 Даниила Новикова поступило 78 голосов.