Что разглядел бизнес за локальной проблемой потрав

Проблема из перечня вечных: бесхозный скот пасется там, где хочет, забредает на посевы, уничтожая их и принося серьезные убытки. В последние годы в ее решении сельчане сосредоточились на одном направлении, усиливая взаимодействие с полицией, чтобы находить и штрафовать хозяев вольно гуляющих коров и лошадей. Но, как говорится, «всех не перевешаете». Да и в целом ситуация гораздо сложнее, что на днях и обсуждали на заседании Комитета по аграрным вопросам в региональной палате предпринимателей Костанайской области.

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- Считаю, что в целом проблема теряет остроту, - говорил коллегам директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН, - с участковыми надо контакт налаживать, это первое. Второе - нужно, чтобы у общественных стад были пастухи. Не может аким сельского округа наладить эту работу, подключайтесь вы. У меня рабочие в очередь пасут скот. А что делать? Это в наших общих интересах: поля мои, скот их, им тоже важно под штраф не попасть.

За потраву посевов по статье 147 КоАП РК владельца скота могут оштрафовать на 20 МРП. По словам заместителя начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области Аманжола БАЙЗАКОВА, за прошлый год по этой статье привлекли к ответственности 219 человек на сумму более 7,7 млн тенге. С начала этого года оштрафованы пятеро. Есть и другая статья в том же кодексе - 408-я, которая определяет ответственность за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных. Штраф поменьше - 3 МРП, зато с этого года исключена такая мера наказания, как предупреждение.

В Костанайской области сейчас организовано 149 загонов для бесхозных животных, где они дожидаются, пока отыщут их хозяев.

Но это лишь верхний пласт проблемы. Те же полицейские после участия в разбирательствах обращают внимание на то, что услуги пастухов стоят дорого, не всем по карману: в разных районах области выпас одной овцы стоит 1 500-2 000 тенге, коровы - 2 500-4 000 тенге, лошади 3 500-5 000 тенге. Остро стоит и вопрос дефицита пастбищ для скота с подворий. Животные быстро выедают пятачки свободных выпасов и потом рвутся к сочной зелени полей.

Закон о пастбищах, конечно, требует, чтобы в радиусе 4 км от населенного пункта земли, отданные, скажем, под зерновые, вернулись в сельский округ. Изъятие их у предпринимателей стоит государству денег. А их нет. Закон не работает. В итоге, по данным облсельхозуправления, для скота с подворий не хватает около миллиона га пастбищ. У бизнеса их излишек, но ситуацию это не оздоравливает.

Кроме того, проблемы создает отнюдь не только скот личных хозяйств, где его одна-две головы, но и так называемые малые фермы, где содержат десятки коров и лошадей, а то и больше.

- В 2021 годы мы были вынуждены нанимать сотрудников агентства для охраны полей, это в месяц обходилось мне в 2,5 млн тенге. С участковым мы штрафовали владельцев, но хояину 500 лошадей дешевле заплатить штраф в 200 тыс. тенге, чем организовать пастьбу скота. Мы много раз собирали население, объясняли ситуацию, но у людей такая позиция, что если это наши посевы, то и проблемы тоже наши. Причем основная часть скота не имеет ни бирок, ни тавро, - рассказал о своей ситуации директор ТОО «Нур Тоба» Ермек ЖУМАБЕКОВ.

Это ТОО работает в Костанайском районе, в Жуковке. Люди там держат очень много скота, лошадей, одна из серьезных статей дохода - производство кумыса. И да, пастбищ не хватает.

- На мой взгляд, проблема гораздо глубже, - высказал мнение глава КХ «Тэрра» Владимир СЕМЕЙКИН. - Что значит, не хватает выпасов? В советские времена было гораздо больше скота, и хватало. Просто сейчас он зачастую сосредоточен в тех местах, где его физически нельзя прокормить. У нас сложилось положение, что одни сельские округа пустеют, люди перебираются в пригородные, близкие к райцентрам, вообще к «живым» населенным пунктам. Туда перевозят или там заводят скот. И все, выпаса становятся дефицитом. Я больше скажу, у нас люди слышать не хотят, что где-то они не могут, не должны заниматься животноводством, потому что нет для этого возможностей, условий. Берут кредиты, приобретают КРС, требуют с акимов земли... И никто ничего не осмеливается регулировать. Это надо менять. Смотрите, в пойме Тобола можно разводить скот, а можно выращивать овощи. Но целесообразность совершенно разная. 3 га выпасов положены на 250 кг говядины, то есть на условную корову, и сотни тонн капусты и картофеля, которые мы можем на тех же площадях вырастить. Это же несопоставимо. Золотой гектар будет для говядины. Это пример того, что нужно в принципе изменить подход к проблеме.

- Мы подняли этот вопрос, чтобы, во-первых, совместно с госорганами понять, где и каков дефицит пастбищ вокруг сел, - сказал в финале встречи директор РПП Данияр КУЗЕНБАЕВ. - Во-вторых, как должен работать механизм изъятия земель. Мы взялись за этот вопрос и не оставим, пока не сдвинем его решение. Все предложения аграриев систематизируем и направим акиму области, в НПП «Атамекен», департамент полиции. Выработаем алгоритм действий и предложим пути решения проблемы.