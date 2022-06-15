Представителей этого отряда насекомых объединяет одно качество - специфический запах

В первую неделю июня некоторых костанайцев встревожила масса мелких козявок, облепивших оконные стекла, благо с внешней строны. Тогда люди делились видеороликами и фотографиями в соцсетях, называя летучую мелюзгу мошками. Но то были не мошки.

Березовые слепняки живут полной жизнью на бруньках

По снимкам, сделанным жителями 8-го и 9-го микрорайонов, где в основном и наблюдалось «нашествие», было понятно, что это вовсе не мошки, а мелкие представители многочисленного отряда клопов. Но определить вид не представлялось возможным из-за нечеткости изображения, да и клопики были сфотографированы с брюшной стороны, а для уверенного понимания, что за клоп перед тобой, всегда требуется рассмотреть насекомое «со спины». Единственное, что было ясно сразу, - клопики явно растительноядные, ибо не имеют характерного для клопов-хищнецов ротового аппарата.

Поскольку отдельные граждане продолжали настойчиво интересоваться клопиной темой, пришлось потребовать от них доставить для опознания пленных. Ну или трупы в хорошем, не помятом состоянии.

На следующий же день парочка клопиков, уснувших последним сном в спичечном коробке, прибыла на опознание.

Мелкими мерзавцами, вызвавшими легкий ажиотаж у населения, оказались клопы-слепняки. Слепняки - это целое семейство очень маленьких клопов, а видов в нем более 10 000. Все они мелкие и, пока не начинают массово появляться в поле зрения человека, остаются практически незамеченными. Большая часть видов слепняков питается соками растений, лишь изредка посасывая соки других насекомых для разнообразия. Таков и этот вид, атаковавший окна костанайцев, - слепняк березовый. Уже по названию можно догадаться, что пропитание он находит на березе. Люди могут расслабиться, их тела не представляют никакого интереса для березового слепняка, как и для всех прочих представителей семейства. А вот какой вред березовые слепняки, расплодившиеся в больших количествах, могут нанести белоствольным деревам, это лучше узнать у специалиста.

Размеры березового слепняка - 3 мм, совсем крошка

- Березовый слепняк высасывает соки из березовых сережек, вернее, из недозрелых семян, - сообщила энтомолог Татьяна МАРИНЕНКО. - После него сережки осыпятся, березы, пораженные клопом, просто не могут в этом году дать семена. Вот, пожалуй, и весь вред. Листву они не повреждают. Дерево как стояло, так и будет стоять, а на следующий год, когда волна численности слепняков спадет, с березами все будет в порядке, и семена завяжутся. Выстоят березки.

Собственно, то, что на городских березах не завяжутся семена, не имеет никакого значения. Ведь деревца, которые имеют неслыханную дерзость самолично расти из семян в нашем городе, все равно подлежат уничтожению при очередной стрижке «газона». У нас же не принято сохранять то, что растет без труда, а принято сажать с проблемами и потом выносить трупы саженцев «вперед корнями». Но это уже другой и очень больной вопрос. А что касается вреда от армии березовых слепняков для городских насаждений, он минимален, главное, что березы останутся живы и будут радовать нас своей красотой, пока их не уничтожат местные «озеленители» или строители, или дорожники, или... одним словом, ищите антропогенный фактор.

Краевик окаймленный может повредить ваш щавель, но не критично

У каждого вида слепняков свои гастрономические пристрастия: кто-то любит свеклу, кто-то зерновые, кто-то из огуречной листвы соки высасывает. Насколько сильный ущерб они причинят, зависит от численности в текущем сезоне и от пищевой специализации конкретного вида. Есть слепняки, которые питаются соком трав, считающихся сорными. Почему считающихся? Потому что в природе сорняков нет, там просто все борятся за существование. Сорняками они становятся, только когда попадают на наши делянки и начинают заглушать выпестованные нами овощи. Вот когда бы пригодились шестиногие уничтожители сорняков. Некоторые виды специально разводят в биолабораториях и потом используют для биологической борьбы с сорными растениями. Но иногда, не удовлетворившись сорняками, эти мелкие наемники переходят на растения, которые призваны были защищать.

Надо сказать, что среди многочисленных видов клопов много таких, которые досаждают дачникам. Вспомним прошлый год, когда грядки атаковали многчисленные отряды красно-черных клопов, слегка напоминающих всем известных «солдатиков». Только бескрылые красноклопы, они же солдатики, никогда не наносили ущерба дачникам, а на огороды напал капустный (крестоцветный) клоп. Тогда многие остались без капусты, редиски, щавеля, даже неубиваемый хрен пострадал.

Самка зеленого щитника откладывает яйца, будто плетет бисерную фенечку

Капустный клоп - представитель другого семейства клопов - Настоящие щитники. Именно клопов из этого семейства мы замечаем чаще всего благодаря более крупным размерам, оригинальной форме и очень часто яркой окраске. И это они портят нам удовольствие от последней, самой вкусной ягодки в горсти. Оказывается, что на ягоде, которую человек захотел съесть напоследок, уже посидел какой-нибудь щитник и оставил свой пахучий и всячески неприятный секрет. Кому попадались такие ягоды с куста, тот поймет, ощущения незабываемые.

Есть среди клопов и настоящие хищники, которые постоянно рыщут в поисках добычи и ловят всех насекомых, кто не в силах им сопротивляться. Хоботки у них длинные, заметные, из-за чего вся физиономия клопиная приобретает весьма устрашающий вид, единожды увидев клопа-хищнеца, его уже не спутаешь с представителем других семейств отряда клопов.

Встреча с водяным скорпионом во время купания может испугать

Самые неприятные встречи с клопами на природе происходят в воде. Там купающиеся в водоемах люди часто сталкиваются с клопами водяными. Все они хищники, но для человека, разумеется, совершенно не опасны. А вот внешность у них довольно отталкивающая. Особенно истеричные визги дам вызывает водяной скорпион, названный так за внешнее сходство с настоящим скорпионом. Белесая, длинная и тонкая ранатра тоже пробуждает не лучшие эмоции - от отвращения до страха. А есть еще гребляки, плавты, гладыши и для среднестатистического обывателя все они довольно неприятны.

Известные всем водомерки, элегантно скользящие по пленке поверхностного натяжения, как конькобежцы по катку, - это тоже клопы, правда, их численность, какой бы она ни была, никогда не вызывает опасений у населения, поскольку их водомерочья жизнь с нашей практически не соприкасается, хоть и происходит у нас под боком. Мы будто живем в одном пространстве, но в разных измерениях, и можем вовсе друг друга не замечать.

На трутовике притаились клопы подкорники, но разглядеть их смогут только самые внимательные

Ровно так и было со слепняками. Они всегда где-то рядом: в траве, на листве, на бруньках березовых, только «невидимы» для нас. Так было, пока они не начали колотиться в наши окна и наводить на мысли, какой вред могут принести. В данном случае никакого. Самые ужасные представители клопов живут внутри человеческих жилищ - это клопы постельные. А те, что прилетают снаружи не опасны, только пахнут неприятно, но это их способ защиты. Впрочем, слепняковая волна уже схлынула, не причинив никакого ущерба.

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