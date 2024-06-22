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Куда пойти с 16 по 22 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 июня,

10.00, 11.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

22, 24 июня,

17.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

18 июня,

12.00

«Вредная девчонка», по мотивам сказок

19 июня,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

«Щедрая кисть мастера», персональная выставка члена Союза художников РК Николая Торшина, приуроченная к его 85-летию

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпинат РК, Премьер-лига. «Тобол» - «Каспий»

Костанай, стадион «Центральный»

19 июня, 21.00

VII Народные игры РК

 Костанай, ул. Гашека, парк 25-летия Независимости РК

16 июня, 18.00 - спортивно-массовые мероприятия среди учащихся детско-юношеских спортивных школ по 10 видам спорта;

16 июня, 19.00 - торжественная церемония открытия