Куда пойти с 16 по 22 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 июня,
10.00, 11.00
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«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
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22, 24 июня,
17.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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18 июня,
12.00
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«Вредная девчонка», по мотивам сказок
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19 июня,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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«Щедрая кисть мастера», персональная выставка члена Союза художников РК Николая Торшина, приуроченная к его 85-летию
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпинат РК, Премьер-лига. «Тобол» - «Каспий»
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Костанай, стадион «Центральный»
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19 июня, 21.00
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VII Народные игры РК
|Костанай, ул. Гашека, парк 25-летия Независимости РК
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16 июня, 18.00 - спортивно-массовые мероприятия среди учащихся детско-юношеских спортивных школ по 10 видам спорта;
16 июня, 19.00 - торжественная церемония открытия
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