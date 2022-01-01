Первая настойка - на клубнике

Раньше настойки и наливки, особенно клубничные, делала в конце ягодного сезона, из мелочи. Теперь сахар в дефиците, а посему клубнику надо как можно больше есть, морозить и делать заготовки, где сахара требуется немного. Настойка, которая мне нравится, делается очень быстро. Она не очень крепкая, ароматная, красивая. Сначала в трехлитровую банку загружаем кило клубники и заливаем литром водки. В тепле и на свету (например, на солнечном подоконнике) это стоит сутки. Потом жидкость сливаем и убираем в темное место. А клубнику в банке засыпаем 500 г сахара, которого можно взять и меньше. Пусть стоит на свету двое суток. Смесь надо встряхивать. За это время сахар полностью растворится и вытянет из ягоды остатки спирта. Слейте этот сироп через мелкое сито, смешайте с несладкой настойкой. Искомый продукт готов. Кораллового цвета, душистый.

Бонус. Если будете готовить его позже, положите в банку веточку фиолетового базилика. С клубникой в плане вкуса он очень дружит, недаром в сироп для варенья его кладут, а настойка обретет еще и более насыщенный цвет.