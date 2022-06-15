Год 1920-й, часть 1-я - отпуск повстанцам, мусульманская конференция РКСМ и эпидемии

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Ранее мы рассказывали о событиях 1918-го и 1919 года (№№ 11, 12, 16 и 20).

В Кустанае в 1920 году - эпоха военного коммунизма, продразверстка, ликбез. Кустанайский коммунистический полк в боях с войсками Колчака, мобилизация на борьбу с Деникиным. 14 марта 1920 года сформирован Кустанайский уездный комитет РКСМ.

Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта. На основании архивных материалов Костанайского облмузея и сборников документов Костанайского облгосархива «Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная».

Приказ № 11 и № 14 Актюбинского киргизского уездного комиссариата по военным делам.

11 и 14 февраля 1920 г.

Приказ №11

Разрешаю 14 февраля дать кратковременный отпуск повстанцам города Кустаная, красноармейцем 2-го Кустанайского коммунистического полка сроком не более как на 45 дней… Предоставить принадлежащие им брички с лошадьми, за исключением повозок, пригодных для перевозки тяжестей.

Киркрайвоенком Сидоров.

Приказ №14

Приказ № 21 президиума Кустанайского уездного исполкома.

20 февраля 1920 г.

§ 1. Спекуляция на базаре приняла угрожающие размеры, спекулируют почти все и всем. Кустанайская Чрезвычайная комиссия поведет с сего числа самую решительную борьбу со спекуляцией.

§ 2. Воспрещается свободная торговля нормированных предметов промышленного производства частным лицам и учреждениям, за исключением кооперативных организаций: мануфактуры, ниток, ваты, сахара, соли, чая, кофе, обуви, кожи, резиновых пластин, табака, спичек, мыла, свечей, смазочных масел, материалов, металлических изделий, сельхозмашин и орудий. За нарушение сего виновные будут предаваться суду по всей строгости закона революционного времени.

Пред. исполкома С. Сергеев. Уездный продовольственный комиссар Усачев. Пред. Чрезвычайной комиссии Грушин.

Участники уездного совещания партийно-хозяйственных работников. 1920.

Приказ № 16 Кустанайского районного продовольственного комитета.

26 марта 1920 г.

На основании распоряжения губпродкома разрешается провозить крестьянину-производителю для свободной продажи на базарах продукты: 1) печеный хлеб; 2) мяса не более одной туши; 3) ненормированные продукты, как то: масло, сыр творожный, творог, сметану, молоко, дичь, битую птицу, поросят, рыбу, яйца, и овощи (картофель, капусту, морковь, свеклу и т. п.). Все указанные продукты могут продаваться лишь непосредственно потребителю, но отнюдь не спекулянтам-скупщикам. 4) табак местного производства. Продукты, не поименованные в настоящем приказе, привозимые на базарные площади, подлежат реквизиции.

Райпродкомиссар Усачев. Предисполкома С. Сергеев.

Кустанайский уголовный розыск в центре нач.ОУР Петренко И.С 1920.

Протокол № 1 мусульманской конференции РКСМ Кустанайского уезда.

2 апреля 1920 г.

§ 2. Слушали: перевыборы комитета муссекции РКСМ. Постановили: перевыбрать комитет из пяти человек. Выставлено было 6 человек, из которых по большинству голосов прошли членами комитета: Карпыков, Жумагулов, Омаров, Насибуллина и Мусин. Кандидатом осталась Ф. Исмагилова…

Секретарь комитета муссекции РКСМ Б. Карпыков.

Отряд партизан в котором был Александр Кальментьев. ГАКО

Протокол президиума Кустанайского уездного Совета народного хозяйства.

23 апреля 1920 г.

1. Слушали: об организации в Кустанае крупных промышленных предприятий. Постановили: в Кустанайском уезде находится большое количество сырья и животноводственных продуктов, которые, за неимением вполне оборудованных заводов, совсем пропадают без всякой для государства пользы. Ходатайство Центросоюза принципиально одобрить в устройстве: 1) кожевенного завода, 2) механической обувной мастерской, 3) клееваренного завода, 4) завода изделий из рога, 5) костиобжигательного завода, 6) овощно-сушильного завода.

Председатель усовнархоза Девяткин. Секретарь президиума М. Виенко.

Удостоверение, выданное Челябинским губсовнархозом Девяткину Е.П., что он служит заведующим Куст.отделом губ.совнархоза. 7 июля 1920 г.

Приказ № 51 президиума Кустанайского уездного исполкома.

10 мая 1920 г.

§ 1. Неоднократно в исполком поступают жалобы от разных квартирантов о том, что квартирохозяева угнетают их разного рода лишениями свободной жизни, угрозами об увеличении квартирной платы, выдворением из квартир и т. п. Объявляется, что все квартирохозяева, кои будут притеснять, угнетать угрозами, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона революционного времени.

§ 2. Начальнику уездной советской милиции широко оповестить сей приказ через квартальных старост.

Зам. предисполкома Х. Саркин. Секретарь Фейтенгеймер.

Рабоче-крестьянская милиция Кустанай 1920 г.Мирошнеченко, Петренко, Смалёнов М.И.

Объявление Кустанайского уездного земельного отдела.

21 мая 1920 г.

Гражданам г. Кустаная, взявшим городскую землю на участках для посева и по каким-либо причинам не засеявшим или засеявшим не полностью, предлагается в двухдневный срок заявить о количестве десятин мягкой пахотной земли, остающейся незасеянной, в уездный земельный отдел, дабы можно ее передать желающим произвести посев. Все граждане, не заявившие или умышленно оставившие мягкую землю под пустошь, будут лишены посева, сенокоса и привлечены к ответственности.

Завед. уземотдела И. Иваненко. Завед. и/о землеустройства Жаворонков.

Членский билет Кияткиной Агрпины Гавриловны

Доклад Кустанайского укома РКСМ Кустанайскому укому РКП(б).

Июнь 1920 г.

1-3 июня с. г. состоялся I Кустанайский уездный съезд РКСМ, на котором был избран уездный комитет. Работа среди членов комитета распределена следующим образом: политико-просветительный отдел - тт. Кияткин и Чигодаев, экономическо-правовой отдел - Гринин, секретариат - Пархоменко, отдел по работе среди национальных меньшинств - Покинь-Верба, отдел физического воспитания - Чигодаев и по работе в деревне - Кононов.

I Кустанайский уездный съезд РКСМ. 1–3 июня 1920 г.



Приказ № 74 Кустанайского городского уездного исполкома.

20 июня 1920 г.

§ 1. 1 июля организован при Совете профсоюзов Товарищеский дисциплинарный суд.

§ 2. Все дела, касающиеся Товарищеского дисциплинарного суда, именно: саботаж, симуляция, недобросовестное отношение к служебным обязанностям, опаздывание на службу, ломка тарифа и т. п., направлять непосредственно в вышеозначенный суд.

§ 3. Все постановления, подписанные т. Рыбалкой и секретарем Мишиным, должны исполняться в самое непродолжительное время.

Пред. горуездного исполкома Сергеев. Зав. отделом труда Парфеньев. Председатель Совпрофсоюзов Кулагин. Секретарь Фентейгеймер.

Приказ Кривоенренкома о привлечении каз интеленгенции на работу в Советские органы

Приказ № 6 Кустанайского городского уездного управления.

21 июня 1920 г.

Ввиду наблюдающегося развития эпидемии острожелудочных заболеваний приказывается немедленно сообщить в городе в первую советскую эпидемическую больницу и в уезде в фельдшерские пункты о всех гражданах, заболевших острожелудочными заболеваниями для препровождения их в больницу на излечение. В случае обнаружения в доме больного, о котором не сделано заявления, владелец дома или квартировладелец будет привлекаться к ответственности по законам военного времени.

Заведующий отделом Управления Межуев. Секретарь Колпаков.

Приказ № 17 Кустанайского городского уездного комитета.

30 июня 1920 г.

§ 1. Ввиду большого ощущения недостатка в колючей проволоке для фронта... приказывается: всем гражданам и советским учреждениям и предприятиям, имеющим лошадей, явиться с таковыми на Михайловскую площадь, 4 июля сего года к 8 часам утра. За неисполнение сего виновные будут рассматриваться как дезертиры трудового фронта и будут преданы суду как за неподчинение боевому приказу.

Председатель комитета Багаутдинов. Члены: Межуев, Парфеньев. Секретарь Окунев.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова.

Фото облмузея и облархива

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