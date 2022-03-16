Часть 1. Год 1918-й - продотряд Чекмарева, почему смеялся Ленин, выборы Советов, мятеж

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта.

Делегаты Всероссийского съезда Советов (среди них представитель Кустанайского уезда Бекетаев Х. И.). 1918 г.

В публикациях используются сборники документов «Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная», фотографии и документы Костанайского облгосархива, областного историко-краеведческого музея, сайта «Костанай и костанайцы».

Таран Л.И. – председатель кустанайского уисполкома. 1918 г.

В результате Октябрьской социалистической революции 1917 года председателем Совета народных комиссаров В. И. Лениным прислан в город Кустанай продотряд балтийских матросов под командованием В. М. Чекмарева. 25 декабря 1917 года свергнуты местные органы Временного правительства, организован ревком. 15-16 января 1918 года на съезде Совета рабочих, крестьянских и киргизских депутатов его первым председателем избран Л. И. Таран. 18 марта 1918 г. происходит мятеж под руководством офицеров Кустанайского гарнизона, раненый Чекмарев уезжает в Петроград с группой матросов. Антисоветский мятеж подавлен отрядами железнодорожных рабочих и уральских красногвардейцев. В апреле 1918 года в Кустанае создается организация Российской коммунистической партии (большевиков).

Здание кинотеатра «Фурор», где 15-16 января 1918 г. проходил съезд Советов Кустанайского уезда

Справка Тургайско-Уральского переселенческого управления о земельных угодьях Кустанайского уезда за 1917 год

Пахотной Сенокосной Выгонной Неудобной В распоряжении киргизских кочевий Под усадьбой Участки различного пользования Казенной лесной дачи Итого Русского владения 1 631 996 88 275 23 194 380 380 209 270 500 975 174 580 3 008 670 Киргизского владения 24 3076 27 019 - 138 923 5 070 635 119 185 - - 5598838 Итого 1 875 072 115 294 23 194 519 303 5 070 635 328 455 500 975 174 580 8 607 508 % отношение 14,82 30,60 0 36,51 56,95 0 0 0 186,00

Список отправленных кронштадтских команд за 16 ноября 1917 г.

Список отправленных Кронштадтских команд за 16 ноября 1917 года:

…9). Команда 46 человек отправлена в Тургайскую область. Комиссар Чекмарев. Аванс выдан председат. комиссаров Подвойским 6 000 руб.

Комиссар Самоседко.

А. Байтурсынов и М. Дулатов среди членов Алаш. Семей, 1918 г.

Отряд балтийских моряков в Кустанае (центре раненый в руку В.Чекмарев). фото март 1918 г.

Мандат

1917 г. декабрь - 1918 г. март.

Выдан товарищу Чекмареву Василию Михайловичу в том, что он действительно является чрезвычайным комиссаром по продовольствию Тургайской области. Всем Советам, ревкомам и исполкомам предлагается оказывать всяческое содействие в выполнение возложенных на него обязанностей по поставке хлеба фронту и Петрограду. Что подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов-Ленин. Секретарь В. Бонч-Бруевич.

Кустанайский уездный коммисариат по военным делам. март 1918 г.

Грушин И. За власть Советов. Кустанай, 1957 г.

Январь 1918 г.

Балтийский матрос И.А. Грушин

Трудной была эта поездка. Больше всего я боялся не попасть к Владимиру Ильичу и не выполнить задание товарища Чекмарева. Доложил секретарю, что я приехал из Сибири с эшелоном хлеба. Секретарь быстро вернулась и попросила меня пройти в кабинет Владимира Ильича. Я коротко рассказал. Ильич задавал вопросы, сильны ли в Кустанае эсеры, как мы разогнали меньшевистский совет, много ли у крестьян хлеба? Когда я сказал, что успеху разгона соглашательского совета матросами содействовало празднование эсеро-меньшевистскими деятелями «Рождества Христова», то присутствующие очень весело смеялись. Смеялся и Владимир Ильич.

Из воспоминаний Доры Дорофеевой, члена партии большевиков с 1919 г.

Январь - февраль 1918 г.

Дорофеева Дора, член партии большевиков с 1919 г.

До сих пор сохранилось в памяти, как подействовал приезд революционных матросов на учащуюся молодежь. В начале 1918 г. в местной гимназии был устроен литературный вечер. На вечере присутствовали матросы В. Чекмарев, И. Грушин. Один из них, зайдя на самодельную эстраду, … коротко рассказал, за что борются большевики. С большим интересом слушали мы его слова. Прошло несколько дней. Нам, «прачкиным» детям, «мужичкам», всегда плохо одетым, выдали новые ботинки. Оказалось, что матрос Грушин, эмиссар продовольствия, реквизировал партию обуви, присланную в адрес крупной купчихи и владелицы мельницы Соломиной. Скоро среди учащихся начался революционный подъем, одни собрания сменялись другими.

Сообщение газеты «Правда» об образовании Кустанайского уездного Совета рабочих, крестьянских и киргизских депутатов.

14 марта 1918 г.

В Кустанайском уезде Тургайской области образовался уездный Совет рабочих, крестьянских и киргизских депутатов. Последние были выбраны отдельно от крестьян благодаря преобладанию киргизского населения в 19 волостях, от которых избраны в Совет киргизы; от 15 волостей с русским населением избраны крестьяне. В уезде только одно имение Воронцова-Дашкова с прекрасным конским заводом и образцово поставленным скотоводством. Советом выделена комиссия для принятия этого имения. Мельницы в городе приняты на учет и переданы Советом в местный профсоюз. Хлеба много. В обмен на хлеб стала поступать мануфактура, главным образом, ситец, который решено распределить между волостями.

«Правда». 1918. 1(14) марта. № 48.

Из инструкции Тургайского областного съезда Советов о праве участия в выборах в органы Советской власти.

17 (30) марта 1918 г.

Общее положение.

1. Право участия в Советах имеют только трудовые элементы, живущие собственным трудом.

2. Интеллигенты, все учителя, врачи, агрономы, инженеры, техники и другие допускаются в Совет при условии признания ими советской власти.

3. Вся буржуазия, купцы, сельские кулаки, помещики и вся прежняя свора царских чиновников, жандармов в Советы не допускаются, а также осужденные уголовные преступники и психически ненормальные (умалишенные).

4. Рабочие, крестьяне, солдаты, киргизы входят в один общий Совет. Раздельное существование рабочих, солдатских, крестьянских и киргизских Советов не должно иметь места.

Аульные и сельские Советы:

Сообщение всем волостным, сельским и аульским комитетам. 1918.

2. Избирательным правом пользуются все граждане обоего пола, достигшие 18-летнего возраста, без различия религии, подданства и национальности.

14. Избирательным правом в киргизских аулах и волостях не пользуются вся буржуазия, купцы, сельские кулаки, помещики и вся прежняя свора царских чиновников, жандармов, а также осужденные, уголовные преступники и умалишенные.

Волостные Советы:

25. Все сберегательные кассы, почту и телеграф, а равно все другие местные учреждения и предприятия частных лиц в волости берут под контроль Советы.

26. Все имущество церквей, мечетей и монастырей берется волостным Советом с ведома уездного Совета под строгий контроль впредь до особой инструкции.

Кустанайский исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских, крестьянских и киргизских депутатов.

Грушин И. «За власть Советов». Кустанай, 1957 г.

18 марта 1918 г.

Чтобы обмундировать и вооружить добровольцев, нужны были средства. Тогда ревком обложил крупных богатеев контрибуцией. Вызывался богатей и ему предлагалось отдать часть денег, имевшихся в банке, в распоряжение ревкома. Богатей немного упирался, но подписывал чек… 18 марта 1918 года офицеры, прасолы, спекулянты, воспользовавшись нетактичными действиями комиссара Кононова, отбиравшего у спекулянтов на базаре военное имущество и оружие, подняли мятеж…

Памятная доска о доме съезда Советов 1918 г.

Фото облгосархива

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова