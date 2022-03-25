Часть 1 (продолжение). Год 1918-й - присоединение к Сибири, обложение монастырских земель, открытие училища

На 2022 год приходится 100-летие окончания гражданской войны на просторах бывшей Российской империи, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане до 1921 года. В результате Октябрьской революции 1917 г. на съезде Советов Кустанайского уезда 15-16 января 1918 г. был избран уездный исполнительный комитет во главе с его первым председателем Л. Тараном. 23 июня 1918 г. в Кустанай вошли белогвардейцы и чехословацкие части. Кустанайский уезд подчинился Временному Сибирскому правительству. Восстание против власти адмирала Колчака 5 апреля 1919 г. в Кустанае было жестоко подавлено. 19 августа 1919 г. войска Красной армии освободили Кустанай. 16 сентября 1920 г. Кустанайский уезд вошел в состав Казахской АССР, а в 1921 году Кустанай стал центром Кустанайской губернии. В 1920-1921 гг. разразился страшный голод. Война дала о себе знать. Костанайским облгосархивом изданы сборники документов («Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная»), на основании которых публикуются документальные очерки, посвященные периоду гражданской войны.

Военнопленные Австро-Венгрии, Германии Первой мировой войны в Кустанае / Фото kostanay1879.ru

Письмо комиссара Тургайской области, представителя Временного Сибирского правительства о планах по упорядочению управления Тургайской областью, направленное в Тургайскую областную гражданскую управу.

3 октября 1918 г.

В целях окончательного упорядочения управления Тургайской областью и создания в ее пределах единого административного аппарата в том смысле, чтобы этот аппарат руководствовался узаконениями какого-нибудь одного областного правительства, я позволил себе обратиться к Тургайской гражданской управе, находящейся в г. Оренбурге, с целым рядом вопросов, на которые бы мне хотелось иметь ответы. Со своей стороны, я ставлю в известность гражданскую управу, что мной, как представителем Временного Сибирского правительства, сделано следующее: призвано к деятельности земство по Кустанайскому уезду и Тургайскому, причем кустанайское земское собрание, а также и городское самоуправление высказалось за присоединение Кустанайского уезда к Сибири. По Кустанайскому, Тургайскому и Иргизскому уездам назначены уездные комиссары, которые с первых чисел июня сего года приступили к выполнению своих обязанностей под флагом Сибирского правительства. По Кустанайскому и Тургайскому уездам произведен призыв новобранцев, который прошел необычайно хорошо. По Актюбинскому уезду мной назначен особый уполномоченный для организации и восстановления на территории, не занятой большевиками, волостных земств.







Приказ начальника гарнизона г. Кустаная врачу Добровольскому о выдаче спирта.

1 июля 1918 г.

Категорически приказываю вам выдать начальнику хозяйственной части гарнизона штабс-капитану Левицкому весь спирт, оставшийся от комиссариата по переселению беженцев и находящийся в вашем распоряжении.

Капитан. Адъютант, подпоручик.

Генерал Дашкин Зюлькарнаин Шангареевич

О преобразовании Кустанайского 2-классного русско-киргизского училища в высшее начальное.

5 сентября 1918 г.

Постановлением Кустанайской уездной земской управы на 26 августа сего года Кустанайское 2-классное русско-киргизское училище преобразовано в высшее начальное в составе первых двух классов. Желающие поступить в училище приглашаются подать соответствующие заявления в педагогический совет училища. О времени приемных испытаний и начале занятий будет объявлено особо.

«Новый путь». 1918 г. 5 сентября. № 34.

Кустанайское русско-киргизское училище. ГАКО

Из Устава Кустанайского общества потребителей о составе общества, правах и обязанностях членов общества.

22 октября 1918 г.

1. Общие положения

Кустанайское общество потребителей служащих, находящееся в г. Кустанае Тургайской области, имеет целью: 1) снабжение своих членов всякого рода предметами потребления, а также материалами, нужными в промысле и хозяйстве членов; 2) содействие сбережениям членов; 3) содействие другими способами улучшению благосостояния и духовному развитию своих членов.

Дощанов Омар, первый председатель Кустанайского военно-революционного трибунала, расстрелян в июне 1918 г. ГАКО



Договор купли-продажи имущества соляных промыслов «Уркач» и «Эбелей» между Торговым домом «Иван Михайлович Бобылев» и Кустанайским союзом потребительских кооперативов.

2 ноября 1918 г.

Я, нижеподписавшийся, поверенный Торгового дома под фирмою «Иван Михайлович Бобылев» троицкий купец Илья Иванович Бобылев, заключил настоящую запродажную запись с правлением Кустанайского союза потребительских кооперативов в следующем: 1) Торговый дом Бобылева запродал союзу потребительских кооперативов следующее имущество, находящееся на соляных промыслах «Уркач» и «Эбелей» в Тургайской области на казенной земле: а) на промыслах «Эбелей» деревянный дом с кухней из самана, кладовую из самана, две саманные землянки, сарай для загона скота и деревянную баню; б) на промыслах «Уркач» все постройки, какие на этих промыслах есть, а равно и остатки огорожи озера, кроме каменного дома и на четвертой площади жилого помещения, землянки для караульщика и бассейна для оседания соли, не оставляя за собою ничего из построек.

Красный командир Гурин Илья. 1918 г. ГАКО



Из протокола заседания 1-го Кустанайского уездного земского собрания о взимании земского сбора с земель золотопромышленных предприятий, конного завода и Иверского женского монастыря.

11 декабря 1918 г.

В Кустанайском уезде существует много золотопромышленных предприятий, которые управа не предположила обложить уездным земским сбором, принимая во внимание, что площади земель, занятых золотыми приисками, весьма значительны и что предприятия эти представляют значительную ценность, собрание постановило: установить с земель и имущества золотопромышленных предприятий уездный земский сбор в сумме в 20 000 руб.

Близ города Кустаная существует государственный конский завод, с рассадником киргизских лошадей, который имеет в своем распоряжении около 37,500 десятин, а также имущество, представляющее весьма значительную ценность. Ввиду этого внесено предложение обложить уездным земским сбором земли и имущество означенного конского завода. Собрание согласилось с предложением и постановило: земли и имущество, принадлежащие конскому заводу, обложить уездным земским сбором, в сумме 2 000 руб.

Аналогичное с указанным предложением было внесено предложение об обложении земель, принадлежащих Кустанайскому Иверскому женскому монастырю. Соглашаясь с вынесенным предложением, собрание постановило: земли, принадлежащие монастырю, обложить земским сбором…

Приказ по Кустанайскому уезду 2 июля 1918 г.



Из доклада правления Кустанайского общества потребителей о выделении фондов на открытие сельскохозяйственного училища.

22 декабря 1918 г.

§ 1. Основанием фонда служит отчисление, произведенное чрезвычайным общим собранием 22 декабря 1918 г. в сумме 2 500 руб. Проценты на капитал фонда из 6% годовых за время пребывания фонда в оборотах общества и ежегодные отчисления из чистой прибыли общества.

§ 2. Фонд должен быть выдан Кустанайскому уездному земству на постройку сельскохозяйственного училища, в инспекторской даче с условием, чтобы земство предоставляло 2 стипендии для детей членов Кустанайского общества потребителей по назначению общества.

§ 3. Стипендии замещаются по усмотрению правлением общества совместно с ревизионной комиссией.

§ 4. Члены общества, желающие обучать детей в сельскохозяйственном училище на стипендии общества, подают о том прошение в правление общества.

§ 5. Правление общества должно предложить земству, чтобы курс кооперации был одним из предметов, преподаваемых в сельскохозяйственном училище.

Постановлено: проект принять в редакции, предлагаемой правлением.

Фролов Н. командир красного Уральского полка. ГАКО

Фото облгосархива

Автор публикации - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова.