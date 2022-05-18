Год 1919-й, часть 2-я - учет бумаги, подготовка к переписи населения и борьба со слухами

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Ранее мы рассказывали о событиях 1918-го и первой половины 1919 года (№№ 11, 12 и 16).

Делегаты I Кустанайской городской конференции РКП (б) 27 октября 1919 г. Облмузей.

8 октября 1919 г. - объявление Реввоенсовета 5-й армии о мобилизации граждан г. Кустаная и уезда на борьбу с Колчаком. 8 октября 1919 г. - образование Союза молодежи в Кустанайском уезде. 27 октября 1919 г. - утверждение комитета РКП (б) г. Кустаная. 20-23 декабря 1919 г. - первая уездная партконференция, избрание Кустанайского уездного комитета РКП (б).

Группа красных партизан Кустанайской повстанческой армии в 1919 г. ГАКО

Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта. На основании архивных материалов облмузея и сборников документов Костанайского облгосархива («Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная») публикуются эти документальные очерки.

Из доклада о деятельности пенсионного подотдела Кустанайского уездного отдела социального обеспечения.

1 октября 1919 г. - январь 1920 г.

При рассмотрении дел о пенсии руководствовались декретами Совнаркома от 7 августа 1918 г., от 28 апреля и 27 октября 1919 г. За время с 22 октября по 31 декабря 1919 г. поступило пенсионных дел: по городу - 507, рассмотрено - 368. Из них назначено 264 дела, отказано по разным причинам 102 дела. Возбуждалось ходатайство об уравнении пенсий инвалидов старой армии с инвалидами Красной армии. Нами была уравнена пенсия инвалидов старой армии с инвалидами-красноармейцами.

Командиры и партизаны 2-го эскадрона 1 степного полка. 1919. ГАКО

Постановление № 3 Кустанайского уездного военно-революционного комитета.

2 октября 1919 г.

Предписывается в пятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления: 1) Всем частным торговцам, кооперативным предприятиям, имеющим учебники (новые и держанные), бумагу всех сортов, тетради, канцелярские и письменные принадлежности, библиотеки, волшебные фонари, фотографические аппараты, рояли, пианино, граммофоны, игрушки и т. п. на все перечисленные предметы, представить списки в двух экземплярах в отдел Народного образования (дом Рязанцова, угол Соборной и Л. Толстого, бывший Торгово-промышленный банк). 2) Всем лицам представить сведения о взятых ими из оставленных бежавшими с белыми квартир. 3) Лица, виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления, будут преданы суду революционного трибунала.

Мандат Тимофея Киселева

Вр. и. д. председателя ревкома П. Мамыкин. Секретарь ревкома Жигаров. Секретарь отдела Колпаков.

Постановление Челябинского губернского организационного бюро РКП (б).

27 октября 1919 г.

Челябинское губернское организационное бюро постановлением своим утверждает временный комитет РКП (б) г. Кустаная в составе: Аболтина, Грушина, Дружицкого, Миллера, Джангильдина, Усачева и Щербака.

Из протокола № 5 заседания коллегии Кустанайского городского продовольственного комитета.

31 октября 1919 г.

О переписи населения. Постановили: поручить заведующему подотделом статистики принять меры к составлению разбивки города на участки по улицам. О контингенте переписчиков. Постановили: обратиться в отдел образования от взрослых учащихся, желающих принять участие в переписи. Желательно бы участие учителей и учительниц в качестве инструкторов. Желающим будет выдано вознаграждение.

Первые члены Союза коммунистической молодежи Кустанайского уезда. 1919 г. ГАКО

Из протокола № 11 заседания Кустанайского уездного отдела социального обеспечения.

1 ноября 1919 г.

3. Слушали доклад заведующего подотделом хозяйства. Постановили: 1. Предложить заведующему подотделом немедленно приступить к засолке капусты 1 500 пудов для дома старчества и инвалидов. 2. Немедленно приступить к заготовке картофеля не менее 2 000 пудов… 5. Для домов старчества и инвалидов заготовить хозяйственным способом 100 штук деревянных кроватей, приступить к заготовке валенок, полушубков, шапок и мануфактуры для белья.

Приказ № 16 Кустанайского военно-революционного комитета.

18 ноября 1919 г.

Ввиду распространившихся по городу слухов, что будто бы будут повальные обыски и при обысках будет отбираться, как то: теплая одежда, верхнее и нижние белье, - ставлю население в известность, что вышеозначенные слухи провокаторские, распространенные верными слугами Колчака, предлагаю населению впредь подобным слухам не верить. Виновные же в распространении всяких провокаторских и контрреволюционных слухов будут караться по всем строгостям законов военного времени.

Председатель ревкома Иваненко. Председатель чрезвычайной комиссии Кошелев. Секретарь Рыбалко.

Участники Первого Крестьянского восстания. ГАКО

Протокол заседания президиума Кустанайского уездного военно-революционного комитета.

11 декабря 1919 г.

Заседание состоялось под председательством тов. Иваненко, при секретаре Рыбалко. В присутствии тов. Парфеньева, Межуева, Петренко и Дорощенко. 1. Слушали протокол заседания коллегии отдела управления от 10 декабря № 4 об организации Кустанайского уездного отделения уголовного сыска с назначением на должность заведующего таковым тов. Дорощенко. Постановили утвердить.

Председатель Иваненко. Секретарь Рыбалко.

Приказ № 25 Кустанайского уездного военно-революционного комитета.

5 декабря 1919 г.

Заместитель члена Ревсовета Степкрая довел до сведения ревкома, что некоторые учреждения принимают на службу товарищей киргизов призывного возраста, чем мешают успешности формирования киргизского кавалерийского полка. Революционный комитет приказывает ни кого из товарищей киргизов призывного возраста на какую бы то ни было службу не принимать. Товарищам киргизам, уже поступившим на службу, в советских учреждениях немедленно заручиться разрешением Степкрая.

И. о. председателя ревкома С. Сергеев. Секретарь Рыбалко.

Шисарев Николай Александрович - секретарь Кустанайского военного ревкома. 1919 г. ГАКО

Распоряжение военно-революционного комитета по управлению Степным краем волостным ревкомам Тургайского уезда.

26 декабря 1919 г.

В местности Саракупа находится экспедиция от Кустанайского упродкома, каковая заготавливает для нужд армии, а также и для нужд центра России скот, годный для убоя, и вообще, предметы и фабрикаты местного изделия, т. е. кошмы и проч. Предлагаю волостным ревкомам принять все зависящие меры, чтобы общества и отдельные лица доставляли свой скот для продажи означенной комиссии, которая принимает и выдает отправляющимся киргизам удостоверение о свободной закупке по твердым ценам в Кустанайском уезде.

Член Реввоенсовета Степкрая и военком Джангильдин.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова.

Костанай: гражданская война в документах. Год 1918-й. Часть 2

Костанай: гражданская война в документах. Год 1919-й, часть 1



