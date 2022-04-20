Год 1919-й, часть 1 - «расстрельная стена», газета «Повстанец», Алаш Орда, кинематограф «Фурор»

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Ранее мы рассказывали о событиях 1918 года (№№ 11 и 12). На очереди - год 1919-й.

В феврале был создан Тургайский Алашский полк в составе 4 сотен бойцов. Восстание против власти адмирала Колчака, взятие 5-9 апреля Кустаная восставшими, захват города колчаковцами. «Расстрельная стена» в Кустанае. Убийство Амангельды Иманова и Лаврентия Тарана. Освобождение Кустаная частями Красной армии 19 августа.

Амангельды Иманов, военный комиссар Тургайского уезда

Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта. На основании архивных материалов облмузея и сборников документов Костанайского облгосархива («Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная») публикуются эти документальные очерки.

Расписка Амангельды Иманова от получении денег от Алиби Джангильдина

Расписка Амангельды Иманова на имя А. Джангильдина

г. Тургай. 8 января 1919 г.

1919 года, января 8-го дня, я, нижеподписавшийся военный комиссар Тургайского уезда Амангельды Иманов, получил десять тысяч (10 000 руб.) от Чрезв. Комиссара Степного Киргизского края и Военного Комиссара Тургайской области тов. Джангильдина для организации Красной армии и покупки лошадей для нее.

Иманов.

Приказ по гарнизону г. Кустаная и его уезду № 15 от 4 февраля 1919 г.

Телеграмма военного комиссара Тургайского уезда Амангельды Иманова военкому Тургайской области Токареву о прибытии в г. Тургай 21 русского гражданина, бежавших из Кустаная от Колчака

Телеграмма из Тургая от делегатов степного совета в Ташкент чрезвычайному комиссару Джангильдину

Телеграмма. Ташкент. Вокзал. Служебный вагон № 479. Чрезвычайному комиссару Джангильдину

21 марта 1919 г.

Делегаты вполне признают советскую власть. Байтурсунов, товарищ З. являются ответственными представителями Центральной Алаш Орды. Поэтому совместная работа необходима в целях объединения киргиз всех областей. Приезд в Тургай важен, в Москву настаиваем приехать.

Председатель Степ. Совета Каралдин.

Члены: Балгимбаев Абулла, Фаркарыков Ванга-Плетов.

Николай Иванович Миляев, начальник штаба партизанской армии, в апреле 1919 г. убит белогвардейцами

Воспоминания участника восстания О. Городничего

Апрель 1919 г.

Начало восстания было приурочено ко дню, когда в Кустанай съедутся все мобилизованные. Были выбраны командиры для руководства восстанием, причем начальником штаба был избран Н. И. Миляев.

Андрей Жиляев - слева. Фото 1918 г.

Поворознюк, красный партизан отряда Жиляева

М. Виенко. Кустанайский отряд (1933 г.)

10 апреля 1919 г.

На третий день боя паника охватила нашу армию. Наши потери исчислялись тысячами. Весь город был охвачен заревом пожаров. Тем не менее отдельные наши части дрались геройски, как, например, отряд, действовавший подле реального училища под командой т. Колодко. Жиляев же вместе с женой и своим штабом бежал через поселок Затобольский (Самодуровку). Началось стихийное беспорядочное бегство.

«Расстрельная стена» в Костанае

Шифровка в г. Омск в ставку Верховного Главнокомандующего адмирала А. В. Колчака

Апрель 1919 г.

Послано мною, как командиром, три карательных отряда с артиллерией и пулеметами. В Кустанае из арестованных зачинщиков 8 полевым судом приговорены к смертной казни. В разных селениях взято казаками 74 большевика-крестьянина, из них 11 приговорены к смерти, 24 - к каторге, остальные оправданы. Приговор утвержден и приведен в исполнение.

Оренбургский атаман, генерал А. И. Дутов.

Здание штаба героя Гражданской войны Амангельды Иманова в 1919 г.

Приказ по гарнизону г. Кустаная

от 23 апреля 1919 г.

Считаю совершенно неприменимым и слишком почетным расстреляние и повешение такого рода преступниц, а посему предупреждаю, что в отношении означенных лиц будут применяться мною исключительно розги, вплоть до засечения виновных. Более чем уверен, что это домашнее средство произведет надлежащее воздействие на эту слабоумную среду, которая по праву своего назначения исключительно займется горшками, кухней и воспитанием детей будущего, более лучшего поколения, а не политикой, абсолютно чуждой ее пониманию.

Полковник Томашевский.

Объявление редакционной коллегии о выходе первого номера газеты «Повстанец»

1919 г.

Настоящим доводится до сведения всех учреждений как военных, так и гражданских, а равно населения города и уезда, что на днях в Кустанае выйдет первый номер газеты «Повстанец» - орган Кустанайского комитета партии и уревкома. Типография начала прием всевозможных типографских заказов. Адрес типографии Николаевская ул., бывший магазин Стахеева. Редакции - рядом с магазином по Николаевской, во дворе дом Самохвалова.

Приказ № 1 Кустанайского уездного военно-революционного комитета. 1 сентября 1919 г.

Приказ № 2 Кустанайского уездного военно-революционного комитета от 1 сентября 1919 г.

Приказ № 2 Кустанайского уездного военно-революционного комитета

1 сентября 1919 г.

В г. Кустанае и его уезде с сего числа вступает полностью в силу Конституция Советской России… Замечено, что некоторыми лицами производится самовольная реквизиция имущества, лошадей и пр. Объявляется, что никакие реквизиции без разрешения революционного комитета не допускаются. Все лица, замеченные в производстве самовольной реквизиции, будут караться по всей строгости военного времени.

Председатель военно-революционного комитета В. Дружицкий. Заведующий управлением уезда П. Мамыкин. Секретарь Н. Жигаров.

Кустанайский военно-революционный комитет. В центре - В. Дружицкий, слева - П. Мамыкин, справа - Н. Жигаров. 1919 г.

Из протокола № 2 заседания Кустанайского уездного военно-революционного комитета

3 сентября 1919 г.

§ 3. Слушали о пивоваренном заводе т-ва «Кроль» и о находящемся там имуществе. Постановили: завод передать в распоряжение городского хозяйства, которому поручить таковое анализировать. Штат служащих оставить при заводе для переработки находящегося там пива в уксус. Засеянный т-вом «Кроль» хлеб поручить убрать отделу продовольствия.

Секретарь Жигаров.

Распоряжение Кустанайского уездного военно-революционного комитета. 13 сентября 1919 г.

Распоряжение Кустанайского уездного военно-революционного комитета

13 сентября 1919 г.

Военно-революционный комитет приказывает вам строго наблюдать по канцелярии, чтобы все бумаги, исходящие из учреждения, по возможности писались бы на одной восьмой и одной четверти листа, т. к. в городе ощущается бумажный голод.

Член Революционного комитета Степного края А. Джангильдин. Пред. ревкома В. Дружицкий. Секретарь Н. Жигаров.

Михаил Георгиевич Летунов, член РСДРП с 1915 г., руководитель подпольного центра и восстания

Из протокола заседания коллегии отдела народного образования

17 сентября 1919 г.

4. Слушали об открытии и оборудовании кинематографа «Фурор». Постановили: поручить заведующему внешкольным подотделом пригласить инженера Клося и бывшего заведующего кинематографом «Фурор» Айзенберга и совместно с ним осмотреть здание и машинное отделение. Выяснить необходимый ремонт, произвести который поручить городскому хозяйству. 5. Слушали предложение заведующего внешкольным подотделом о принятии Айзенберга на должность заведующего кинематографом.

Красные партизаны из отряда Д. А. Ковалева

Из приказа № 3 Кустанайского уездного военно-революционного комитета

22 сентября 1919 г.

§ 1. Во всех советских учреждениях занятия производить в будничные дни с 7 ч. утра до 2 часов дня при условии, если будет окончена текущая работа. В праздничные дни занятия производятся с 10 до 12 часов дня. Вечерние занятия отменяются, с тем чтобы в каждом учреждении были установлены ночные дежурства служащих.

§ 2. С 12 часов ночи 22 сего сентября стрелку часов перевести назад на 1 час…

Постановление № 5 президиума Кустанайского уездного военно-революционного комитета

28 сентября 1919 г.

Президиум военно-революционного комитета приказывает всем служащим отделов и подотделов напрячь все усилия к плодотворной работе. Всякие происходящие в канцелярии собрания, грызение семечек и прочее будет рассматриваться как преступление по должности, и таковые лица будут быстро изолированы от остальной среды служащих, дабы им не мешать творить их работу.

Председатель ревкома Дружицкий.

Газета «Петроградская правда». Статья о подавлении восстания в Кустанае

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова

Фото облмузея и облархива

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Костанай: гражданская война в документах. Год 1918-й. Часть 2 - присоединение к Сибири, обложение монастырских земель, открытие училища