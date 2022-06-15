Все рыбацкие группы хотели бы узнать официальную версию по ситуации с массовым сбросом воды. То, что наполняется Каратомарское водохранилище, мы слышали. Но зачем уничтожать Верхнетобольское водохранилище?

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- Последние 14 лет в Костанайской области были маловодными, - пояснил «НГ» государственный инспектор ГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Сергей МУКАШЕВ. - Весной 2022 года гидрометеорологические условия также не способствовали достаточному наполнению водоемов. В паводковый период не было поступления воды в Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища. На конец паводка объем наполнения Каратомарского и Верхнетобольского водохранилищ составил 43% и 57% соответственно. Малый объем воды в Каратомарском водохранилище мог создать угрозу дефицита воды для коммунальных предприятий и сельхозтоваропроизводителей. Поэтому с 4 мая 2022 года компетентными ведомствами Костанайской области был согласован сброс воды с Верхнетобольского водохранилища в Каратомарское для поддержания режима функционирования водохранилища и сохранения качества водных ресурсов.

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По информации Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, на сегодня в Верхнетобольском водохранилище объем наполнения составляет 49,2%, в Каратомарском - 55,7%. Этого объема достаточно для удовлетворения потребностей коммунальных, производственных и питьевых нужд.

- При создании водохранилищ по каскаду реки Тобол изначально речь шла о хозяйственно-питьевом снабжении и водообеспечении населенных пунктов питьевой водой, но никак не о разведении рыбы, - отмечает Мукашев. - Так что говорить о причинении ущерба флоре и фауне нецелесообразно, так как в этой ситуации дело касается жизнеобеспечения населенных пунктов.

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Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ