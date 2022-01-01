1 июня 1939 г. здание бывшего пивоваренного завода в Кустанае со всеми примыкающими к нему вспомогательными зданиями, сооружениями и двумя жилыми помещениями передали на баланс треста «Казпиво».

5 июня 1923 г. совещанием врачей постановлено открыть при 1-й Советской больнице города Кустаная, в помещении бывшей богадельни терапевтическое отделение на 30 коек для больных города и деревни. До этого в 1-й Советской больнице места занимались исключительно хирургическими больными.

5 июня 1944 г. Кустанайский городской детсад № 4 им. Ленина реорганизован в детский сад со специальным режимом для туберкулезных детей.

6 июня 1952 г. в Кустанайской области начался смотр художественной самодеятельности воспитанников детских домов с контингентом 520 человек. Олимпиада проходила в помещении областного драмтеатра. На 10 первых премий выделено по 150 руб.; на 20 вторых - по 100 руб.; на 30 третьих - по 70 руб.; похвальных грамот - по 20 руб.

7 июня 1950 г. Кустанайский горисполком разрешил строительство пионерских лагерей в районе Аракарагайского лесничества в Красном Кордоне. Отсутствие постоянных пионерских лагерей создавали большие трудности и нерациональное расходование средств. Горисполком обратился в облисполком о выделении 10 га для строительства.

10 июня 1930 г. по решению Кустанайского горсовета все кинотеатры города переданы акционерному обществу «Восток-кино», организована бесперебойная работа кинотеатров.

12 июня 1944 г. помещение по ул. Набережной, 35 передано кожкомбинату им. Дзержинского в Кустанае.

12 июня 1957 г. Кустанайский облпотребсоюз оформил фестивальную площадку на ул. Калинина (Алтынсарина) - Ленина (Аль-Фараби).

14 июня 1937 г. в плодовом саду колхоза «Красный Передовик» на берегу Тобола, за Кустанаем, расцвели плодовые деревья: «крымка», «ранетка», «анисовка», «апорт». Сад существовал 40 лет, занимал 12 га, в нем росли свыше 5 тыс. деревьев. Сад все время расширялся. Сорта плодовых деревьев выводились и размножались. Получены 36 деревьев сортов желтой «антоновки», «прет-китайки», «славянки-таежной». Все хорошо перенесли суровую кустанайскую зиму.

16 июня 1962 г. при Кустанайском горисполкоме образована комиссия по делам несовершеннолетних. Председателем назначен Юнусов М. Ю.

17 июня 1940 г. начато строительство общежития Кустанайского педучилища, рубленного из бревен в 2 этажа на углу ул. Тарана (Тауелсиздик) - Октябрьской (Дулатова).

18 июня 1954 г. для обеспечения элеваторов в районах освоения целинных и залежных земель второй Украинский специализированный строительно-монтажный трест был перебазирован в г. Кустанай Каз. ССР и переименован в Кустанайский специализированный строительно-монтажный трест «Кустанайзаготстрой».

19 июня 1923 г. на Кустанайский государственный конный завод прислан представитель руководства Стасенко, чтобы установить причины ухудшения постановки дел на заводе. Сказались причины: эвакуация конского состава белыми, голод 1921 года, бесхозяйственность руководства. Из эвакуации 1919 года вернулось 405 племенных лошадей, 42 рабочих.

20-22 июня 1958 г. в Кустанае проводилась общегородская спартакиада призывников и молодежи по многоборью комплекса ГТО.

20 июня 1984 г. решением Кустанайского горисполкома начато строительство второго этажа над вспомогательным зданием центральной лаборатории ПГО «Севказгеология».

22 июня 1937 г. за школами города Кустаная облисполком утвердил здания: за средней школой им. Бубнова - ул. Ленина, 37 (пр. Аль-Фараби); за неполной средней школой им. Пушкина (НСШ) - Октябрьская, 37 (Дулатова); НШ № 7 - новое помещение в Наримановской слободке; вновь открытая НСШ № 5 - красный уголок клуба.

26 июня 1944 г. Кустанайский горисполком вынес решение по зеленому рынку: усилить борьбу со спекуляцией, не допускать продажу сырой воды, провести мероприятия по санминимуму, директору пивзавода Сухареву запретить продажу пива и кваса в ларьке у пивзавода, а ежедневно вывозить пиво и квас на рынок.

26 июня 1957 г. Кустанайский облисполком решил, учитывая заслуги М. Летунова, К. Иноземцева, О. Дощанова и Ю. Журавлевой по установлению советской власти в Кустанайской области, переименовать ул. Абильсайскую - в ул. им. Ю. Журавлевой; ул. Казахскую - в ул. им. О. Дощанова. Переименовать Введенский район в Летуновский, село Введенское - в село Летуновское; село Александровское Кустанайского района - в с. Иноземцево. Президиум Верховного Совета Каз. ССР утвердил улицы им. Журавлевой и Дощанова.

27 июня 1944 г. по решению Кустанайского облисполкома ликвидирована промартель «Заря», как несоответствующая задачам общепита, на ее базе организовано подсобное хозяйство при облпромсоюзе.

30 июня 1928 г. состоялось открытие Кустанайского горсада. Установлены стрелковый тир и коммерческий кинотеатр.

30 июня 1941 г. решением горисполкома утверждено руководство МПВО г. Кустаная в составе председателя горисполкома И. П. Маякина, секретаря горкома Хрусталева, начальника штаба Демина, комиссара Кочина.