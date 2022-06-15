О большой горе мусора возле контейнеров во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда ПРОТАСОВА.

Ул. Тауелсиздик, 117. Свалка во дворе дома разрастается за пределы контейнерной площадки

- Сначала эта гора состояла из обрезанных веток, потом к ним добавились полиэтиленовые пакеты, - рассказала она. - На днях в эту же кучу скинули старую мебель! Теперь куча растет с каждым днем.

Как убедились корреспонденты «НГ», свалка уже таких размером, что из-за нее, если смотреть сбоку, скоро не будет видно контейнеров.

Свалку по ул. Речной, о которой мы писали две недели назад, частично убрали, но в логу мусор еще остался.

Свалка по ул. Речной спустя две недели стала чуть меньше

Свалка во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, о которой мы также писали две недели назад, стала еще больше.

Ул. Баймагамбетова, 170. Свалка во дворе стала еще больше

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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