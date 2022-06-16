Дачники намерены подать в прокуратуру и суд на соседа - владельца полигона ТБО

Садовое общество «Пригородное» расположено между Костанаем и Рудным, рядом с новым микрорайоном Кунай. Дачники жалуются на очень неприятный запах от свалки - официальный полигон ТБО находится на расстоянии около 500 м от границы общества.

Обвинения и подозрения

8 июня дачники обратились в службу iKomek, где им ответили, что полигон ТБО принадлежит ТОО «Тазалык-2012» и у владельца есть все необходимые документы.

Около 30 дачников жаловались корреспонденту «НГ» на полигон ТБО по соседству

Вечером 9 июня на встречу с корреспондентом «НГ» собрались около 30 человек. По словам дачников, полигон работает уже 6 лет и с каждым годом экологическая ситуация ухудшается.

Таисия Прокопова: «В последнее время здесь сильно воняет»

- До сих пор мы не видели ни проектную документацию, ни заключение по ней, - возмущается Таисия ПРОКОПОВА. - В последнее время здесь сильно воняет, а свалка расположена в зоне господствующих ветров, которые в дальнейшем будут воздействовать на микрорайон Кунай. По экологическим нормам такое недопустимо!Также непонятно, есть ли наблюдательные скважины, так как рядом река Тобол. Не ясно, как часто берут на анализ грунтовые воды. Колодец у нас рядом, и мы не знаем, какая вода к нам поступает.

- Постоянно прилетают зеленые мухи, прибегают крысы, бродячие собаки и чайки. Были случаи нападения собак со свалки, это угрожает безопасности наших детей, - добавляет Галина КОЛКИНА. - Обращения в компетентные инстанции не дали результата.

- Раньше не было такой вони, это происходит именно в этом дачном сезоне, - говорит Прокопова. - Мы подозреваем, что там есть скотомогильник! Никто ведь не знает, что конкретно там находится. Может, это и не полигон ТБО вовсе! Воняет именно падалью. Первые три года там не воняло, но с 2019 года становится все хуже.

Корреспондент «НГ» возле конторы СО «Пригородное» вони не ощутил, огромных зеленых мух и крыс не увидел. Дачники продолжали жаловаться и ругаться, но в итоге начался полив и все разошлись.

Владимир Лысюк набирает воду из колодца и сомневается в ее безопасности

Таисия Прокопова предложила проехать к источнику запаха. Вскоре мы увидели табличку «Полигон ТБО», но на месте охранники (женщина и двое мужчин) не пропустила на территорию, так как это частная собственность. Женщина, не назвавшая свою должность и фамилию, сказала, что полигон не принадлежит ТОО «Тазалык-2012», но называть владельца отказалась. Фото- и видеосъемку запретила, хотя табличек, указывающих на такой запрет, корреспондент не увидел. В итоге на территорию нас так и не пустили.

На обратном пути дачники показали озера, которые находятся между полигоном и дачами. Здесь очень воняло протухшим мясом. По словам членов общества, здесь они отдыхают и берут воду для полива, здесь же купаются их дети.

«Скотомогильника здесь нет!»

О встрече с дачниками мы рассказали в тот же день на странице «НГ» в Telegram. А 10 июня директор ТОО «ЭкоПром» Андрей ТОЛПИНСКИЙ позвонил в редакцию и сообщил, что полигон принадлежит этой фирме.

- Зеленых мух на полигоне нет, - заявил он. - Крысы, если и есть, но не такие полчища, чтобы захватить дачи. Да, когда дует ветер, здесь есть неприятный запах, но это ни в коем случае не протухшее мясо, скотомогильника тут точно нет! Так воняют пищевые отходы, которые разлагаются. Конечно, среди них иногда попадается мясо, но не в огромных количествах же.

Обычный для полигона мусор: остатки еды, ветки и ТБО

По словам Толпинского, до 2016 года на этом месте была несанкционированная свалка, которую устроили сами дачники.

- Ближайший полигон находится аж возле бывшего химзавода, что по федоровской трассе, и вывозить туда мусор очень далеко - около 30-40 км. И дорого: обойдется около 15 000 тенге за тонну, - пояснил Толпинский. - Поэтому и решили сделать здесь, все официально и облагорожено.

Он добавил, что у «ЭкоПрома» есть все необходимые документы и разрешения, в 2015 году провели государственную и экологическую экспертизы.

14 июня Толпинский провел небольшую экскурсию по полигону - только для корреспондента «НГ», показывать территорию дачникам он отказался. Уже на въезде я почувствовал запах протухшего мяса, особенно он усиливался, когда дул ветер.

На полигон заехали пара ЗиЛов и КамАЗ, они не проходили взвешивание и санобработку, как это принято, например, на полигоне ТОО «Тазалык-2012» по федоровской трассе.

- Взвешивание на весах они не проходят, санобработку проходят, но не всегда, - поясняет Толпинский. - У них есть дезраствор. Вообще, у нас есть дезбарьер, но через него машины не пропускаем. Мы, в отличие от «Тазалыка», берем плату за кубометр, а не за тонну, поэтому измеряем не на весах, а рулеткой.

Экскурсию предприниматель провел на машине, все-таки полигон не маленький, но периодически я просил делать остановки, чтобы посмотреть на мусор с близкого расстояния.

- Полигон располагается в отработанном карьере и рассчитан на 200 000 тонн твердых бытовых отходов, - показывает Толпинский. - На въезде справа располагаются ветки и корни деревьев. ТБО здесь нет, что-то мы выпиливаем и осенью продаем людям, что-то отсортировывается и превращается в труху - уходит на пересыпочный слой. Это делается для изоляции, чтобы техника смогла сюда заезжать. Воду в водоемах и колодцах дачников мы не загрязняем, так как земля полигона оборудована геомембраной, которая расположена сразу же за участком с ветками. Вода здесь в почву не впитывается - мембрана ее не пропускает.

Дальше бульдозер разгребал большую кучу мусора, над которой летали чайки и вороны. Здесь уже воняло очень сильно.

- Так вот засыпается первый слой мусора, если посмотреть дальше, то мы увидим второй слой - землю, - рассказывает Толпинский. - У нас полигон ТБО, никакого мяса тут точно нет. Это просто запах гниения, который присутствует на любом полигоне, но это не трупный запах, это не запах тухлого мяса.

Директор «ЭкоПрома» показал наблюдательные скважины и дал попробовать воду из одной из них. Неприятного вкуса и запаха я не заметил.

Андрей Толпинский предложил проехать на дачи, чтобы прокомментировать жалобы. Но встретиться с активистами не получилось - многие были на работе. Одна дачница поливала овощи на своем участке, она рассказала, что видела здесь зеленых мух и периодически чувствовала неприятный запах.

Но пока стороны не встретились, конфликт остается открытым. Дачники намерены обращаться в департамент экологии с заявлением о проведении проверки в отношении владельца полигона. Также планируют обращаться в суд и прокуратуру.

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