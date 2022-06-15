Легкий десерт без муки и масла

Рецептом поделилась пользователь Olga. По ее словам, выбрала его за простоту и небольшое количество ингредиентов. Кухня итальянская. Пиццикотти - это печенье, ароматное, тающее во рту. И не очень сложное в приготовлении.

Пиццикотти получаются нарядными, так и просятся в рот

Для него нужны миндаль, сахар, яичные белки, лимонная цедра. Ну и сахарная пудра для посыпки. Больше ничего не требуется.

Вероятно, для приготовления можно воспользоваться миндальной мукой или лепестками миндаля, которые легко измельчить. Но Olga брала цельный миндаль, который ей пришлось очистить. Залила ядрышки кипятком, подержала две минуты, потом пальцами освободила миндаль от кожуры. Когда он обсох, загрузила в блендер и перебила вместе с сахаром и цедрой лимона. К миндально-сахарной массе добавить белки, еще раз включить блендер и вынуть потом из него практически готовое тесто. По выражению Olga, плотное и одновременно нежное.

- Меня потом прямо удивило то, что никакого разрыхлителя в нем нет, а печенье получается рассыпчатое, тающее, - говорит она. - Из миндальной массы, следуя рецепту, я скатала небольшие шарики. В рецепте написано, что они должны весить граммов 30. Я, правда, заготовки не взвешивала. Но шарики были меньше теннисных. Формировала печенье, как было показано на YouTube: тремя пальцами немного вытягивая шарик вверх, ну будто конфету-трюфель собираешься слепить, только ничего не скругляя и не выравнивая.

Пиццикотти, посыпанные сахарной пудрой, располагают на противне, застеленном пекарской бумагой. В рецепте говорится, что их нужно выдержать в холодильнике не менее пяти часов. Еще лучше дать охлаждаться всю ночь. Olga так и поступила. Утром испекла за 15 минут. Говорит, можно было и меньше держать в духовке - рецепт ориентировал на 12 минут. Печенье получилось ароматным, нежным. Но очень сладким, на вкус Olga.

- Честно, я бы норму сахара уменьшила вдвое, хотя не знаю, не повлияет ли это на структуру миндального «теста». Решила, что в следующий раз граммов 50 сахара, пятую часть положенного, уберу, и оценю, как получится, - говорит Olga. - По рецепту также требовалось в тесто добавить миндальной эссенции, но у меня не было. Так что в нашем случае за аромат отвечала лимонная цедра. И еще. Когда измельчала миндаль, как-то остался крупный кусочек, он попал в печенье, оказалось, что сочетание приятное. Думаю, можно в каждую пиццикотти класть по миндалине или какому-нибудь орешку. В рецепте не было сказано о том, что пергамент на противне надо смазать, я и не использовала масла. Печенье лопаткой снималось нормально, но все-таки часть с донышек оставалась на противне. Наверно, надо все-таки промасливать бумагу.

Рецептов пиццикотти в Интернете немало. Есть те, которые предполагают, кроме выше перечисленных ингредиентов, включение небольшого количества крахмала, творога.

Ингредиенты

250 г миндаля, 250 г сахара, 2 яичных белка, цедра 1 лимона, немного сахарной пудры для посыпки.

Фото пользователя Olga