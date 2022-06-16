Отдых после пандемии, но с антироссийскими санкциями: где, как и за сколько?

Путешествовать для казахстанцев в этом году стало еще непредсказуемее, сложнее и дороже. Не успели наши туристы вдохнуть полной грудью, почти не боясь ковида и ПЦР-тестирования, как по ним ударили введенные Западом антироссийские санкции. И отдых для нашей приграничной области в буквальном смысле перевернулся с ног на голову. Теперь не костанайцы атакуют аэропорты Челябинска и Екатеринбурга для вылета на более доступных регулярных и чартерных рейсах, а весь Урал летит через Костанай. Почему Европа для нас стала еще дальше, экзотика «в лице» Мальдив, Доминиканы и Кении чуть ближе, изъезженная Турция дороже, а местные курорты еще менее привлекательными?

Инфографика Эдуарда ВОЛКОВА

Россия забирает Турцию и Египет

О том, что Костанай в этом году превратился практически в международный хаб, «НГ» сообщили в нескольких туристических агентствах. Из-за введения санкций Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге у западных компаний, не могут совершать вылеты за границу, что практически поставило крест на отдыхе россиян за пределами страны. Костанайцы, привыкшие к более дешевым и разнообразным вылетам из Челябинска и Екатеринбурга, с начала мая тоже ощутили на себе действие антироссийских санкций. Как отмечают местные туроператоры, Турция - одна из немногих стран мира, которая разрешила полеты россиянам. Но только на своих самолетах, так как большинству российских из-за санкций грозит конфискация в стране-прилета.

- Из России есть рейсы в Турцию самолетами Turkish Airlines, но такие перелеты обходятся дороже, - рассказала «НГ» консультант по туризму туристического агентства «Санрайзтур-Центр» Олеся БЕЛЯК. - Некоторые туристы, которые уже успели выкупить чартер, говорят, что их просили доплатить по 250 евро с каждого за перелет турецкими авиалиниями, поэтому смысла лететь из России нет.

Турция в этом году бьет все рекорды по популярности и цене / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Зато у россиян появился смысл летать через Костанай, откуда есть стабильные прямые рейсы в Турцию и Египет (Шарм-эль-Шейх).

- Рейсов поставили много с акцентом на россиян, и они полностью себя оправдывают, - отмечает директор туристического агентства ТОО Discovery Travel Юлия СЕРОГОВСКАЯ. - В истории Костаная еще не было такого количества рейсов в Турцию и Египет. Места расходятся как горячие пирожки. Туры уже раскуплены до середины июля. Пока костанайцы интересуются и думают, россияне забирают Турцию и Египет.

Из-за антироссийских санкций отменены почти все вылеты за границу из аэропорта Шереметьево / Фото с сайта svo.aero

Турция бьет рекорд по популярности за счет отлаженного сервиса по системе «все включено». Египет пока не может похвастать таким же комфортом, а по цене практически не отличается.

- Как только Турция сняла ограничения по вакцинации и отменила ПЦР-тестирование, она однозначно вышла на первое место для туристов, - считает руководитель бюро экскурсий турагентства Best.kz Валерий ГУМИРОВ. - Людей останавливали ПЦР-тесты, сейчас их нет. И Казахстан снял все ограничения для туристов. На ближайшие даты мест в турецкие отели нет, цены баснословные. На 17 июня минимальная цена на двоих в трехзвездочный отель Турции на 10 дней - 950 тыс. - 1 млн тенге, а ведь самый высокий сезон еще впереди.

Любимая Грузия, непопулярная Греция

Больше чем в два раза выросли цены и на поездки в Грузию, отмечают в турагентствах. Посетить Тбилиси или насладиться пляжным отдыхом в Батуми можно с вылетом из Нур-Султана.

В древний Тбилиси есть прямой рейс из Нур-Султана / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Грузия остается очень популярным и интересным направлением для наших туристов, - сообщила Юлия Сероговская. - Ее спрашивают очень часто, бронируют заранее. Из Костаная она тоже достаточно доступна, потому что до Нур-Султана жители нашего региона могут добраться на машине, автобусе, поезде или самолете. В начале мая билеты в Грузию стоили около 70 000 тенге туда-обратно на человека без багажа, сейчас минимальная цена держится в пределах 180 000 тенге.

Популярностью пользуются как грузинская столица, так и морские (Батуми) и санаторные (Боржоми) курорты.

Из столицы Казахстана также доступны рейсы в Черногорию, Албанию и Хорватию.

- Плюсы вылета в Черногорию в том, что в эту страну Юго-Восточной Европы казахстанцам не нужна виза и отменили ПЦР-тестирование, - отмечает Олеся Беляк. - Кроме того, казахстанцы могут забронировать тур в Албанию и Хорватию, куда тоже не нужны визы и ПЦР-тест. Осуществляется он через Подгорицу - столицу Черногории, куда есть прямой рейс из Нур-Султана. А из Подгорицы туристов везут в Албанию или Хорватию на автобусах.

В этом году из Казахстана впервые появились прямые рейсы на Крит / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В мае казахстанские туроператоры громко объявили еще об одном европейском направлении с вылетом из Нур-Султана. В начале июня Air Astana открыла прямые рейсы на самый крупный и без преувеличения один из самых древних и уникальных греческих островов - Крит. Но, к сожалению, самолеты из столицы плохо заполнялись, поэтому уже после пары рейсов Крит стал доступен только из Алматы.

Для желающих посетить греческий остров костанайцев это сразу увеличило общую стоимость тура как в материальном, так и в моральном плане. Ведь добираться до северной столицы жителям нашего региона намного дешевле и удобнее, чем до южной. Столь оперативную отмену прямых рейсов на Крит туроператоры связывают со сложностями в получении шенгенских виз и общей инертностью казахстанцев, уставших от ограничений и желающих насладиться отдыхом без лишних заморочек.

Далекая и дорогая Европа

Алматы остается главным городом Казахстана, откуда доступно большинство прямых рейсов. Помимо всех перечисленных стран, отсюда можно вылететь в Азербайджан, Таиланд, на Мальдивы. Последние с прошлого года остаются популярными из-за прямого рейса, сравнительно недолгого перелета и невысокой цены. На фоне резко подскочившего турецкого ценника райские острова и впрямь не кажутся заоблачно дорогими. Прибавьте к этому отмену виз и ПЦР-теста для казахстанцев и... можно всерьез задуматься, стоит ли отдавать за изъезженный вдоль и поперек берег турецкий 1-1,5 млн тенге, если за эти деньги доступен белоснежный атолл в окружении Индийского океана?

Турецкий Кемер привлекает красивой природой и тусовками / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Впрочем, для костанайцев Турция остается самым привлекательным вариантом за счет прямого вылета из областного центра, отсутствия визы и шикарного сервиса. Отсюда и огромный спрос. И, как отмечают в турагентствах, наибольшим пользуются Кемер, Белек и так называемые европейские регионы: Мармарис, Бодрум, Фетхие. Последние, кстати, подойдут тем, кто не любит пляжный отдых, а хочет найти приключения даже в ленивой Турции, какой ее принято считать, хотя это далеко не так. Из Мармариса, к примеру, на яхте или автобусе можно доехать до курортного города Дальян и Черепашьего пляжа, посмотреть на знаменитых каретту-каретту, увидеть наскальные гробницы и побывать на термальных источниках.

Если же вам по душе что-то гораздо более экзотичное, можно отправиться в Таиланд, Доминикану или даже Кению. К тайским развлечениям есть прямой рейс из Алматы. Доминикана и Кения - только через Стамбул, Шарджу или Милан.

Пхукет называют островом неземной красоты, но лето там - сезон дождей / Фото из личного архива Е. ПИКЕЛЬНОЙ

Кстати, прямой рейс в Италию в этом году стал впервые доступен из Казахстана благодаря все тем же пресловутым антироссийским санкциям. Рейсы по маршруту Алматы - Милан и обратно два раза в неделю выполняет итальянская авиакомпания NEOS.

Через Милан можно спланировать тур в Испанию, включая Канарские острова, Францию, Словению и другие страны. Но, несмотря на это, Европа к нам ближе не стала. Только перелет из Алматы в Милан и обратно обойдется в пределах 1 300-1 500 евро на человека, не считая визы и ПЦР-теста, которые некоторые европейские страны так и не отменили.

Алаколь, Наурзум или Мальдивы?

Впрочем, несмотря на все очевидные сложности заграничного отдыха, местный популярнее не стал, констатируют туроператоры.

150-летняя сосна - достопримечательность Наурзумского заповедника / Фото из личного архива Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Все из-за ужасных дорог и транспортной логистики, которые сильно хромают, - говорит Валерий Гумиров. - В этом году поставили рейсы в Туркестан - к сакральным местам. За 42 000 тенге на человека можно слетать туда-обратно. Экскурсионный Алматы на три дня с проживанием, питанием на базе завтрака, трансфером и перелетом стоит 250 000 тенге на троих. Плата за экскурсии отдельная - около 10 000 тенге за одну. Туристы спрашивают туры в Актау, но минус в том, что с Костанаем у него нет прямого авиасообщения.

Спрос на Алаколь в этом году по сравнению с 2020-м, когда все заграничные полеты были закрыты, резко упал. Ведь попасть из Костаная на озеро в Восточно-Казахстанской области гораздо сложнее, чем в Турцию или Египет.

- Сначала нужно добраться на поезде до Нур-Султана, затем до Алаколя, - объясняет Гумиров. - До самого озера еще ехать около 30 минут на машине. Там вас ждут аналогичные нашим базы отдыха. В ассортименте либо дом с двумя комнатами и туалетом на улице, либо комната в большой гостинице. Стоимость (с учетом проезда на поезде) - около 250 000-300 000 тенге на человека за неделю. Есть, конечно, там гостиницы премиум-класса, но за такую цену, что проще поехать за границу. И немаловажно угадать с погодой: самое лучшее время - июль и август.

В сервис-центре Наурзумского заповедника читают лекции / Фото из личного архива Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Не все внутренние экскурсии после ковидных ограничений вернулись в нормальный режим работы. Посетить Наурзумский заповедник стоит 14 500 на человека на один день (выезд в 6.00, возвращение - примерно в 24.00) с трансфером и трехразовым питанием. Побывать на ферме верблюдов - 6 500 тенге с человека примерно за 4 часа. Есть даже экскурсия по парку Победы в Костанае - 750 тенге с человека за 2 часа.

- До пандемии пользовались популярностью путешествия в Башкирию, Увельды, Сочи, - вспоминает Валерий Гумиров. - Но сейчас из-за антироссийских санкций планировать такие экскурсии сложно.

Мальдивы второй год пользуются у казахстанцев любовью за счет прямого рейса из Алматы / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Да и вообще, внутренний туризм после снятия всех ограничений на внешний сильно сдал позиции. Людям настолько наскучило сидеть в родных пенатах, что они мечтают выехать за их пределы. Прибавьте к этому плохие дороги, логистику, сервис, и все сомнения разрешатся как минимум в пользу Турции, как максимум - Мальдив.