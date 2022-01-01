По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 172 человека, из них поместили 160: 143 мужчины и 17 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- на пожары по области совершены 232 выезда, на случаи горения - 75, на аварийно-спасательные работы - 8 выездов.

По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 72 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 62 года, невесте - 58;

- зарегистрированы 10 разводов, в том числе 4 - по решению суда;

- зарегистрированы 89 новорожденных: 45 девочек и 44 мальчика. Самые популярные имена малышей: Алихан, Данил, Жасмин, Рамина, Данэлия. Самые редкие имена: Наима, Илария, Дара, Златаслава, Агата, Муслима, Роберт, Марсель. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 41 год;

- умерли 63 человека: 33 мужчины и 30 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 729 вызовов, из них 632 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 424, из них 68 - к детям. Поступили 26 вызовов на ДТП, из них 8 произошли 10 июня. В авариях пострадали 32 человека (в том числе 8 детей), 21 из них был госпитализирован;

- всего скорая помощь доставила в больницы 430 человек.

По сведениям пресс-службы ДП:

- за неделю зарегистрированы 245 уголовных правонарушений, из них 91 кража и 62 мошенничества;

- разысканы 13 без вести пропавших лиц, которых вернули домой, все они ушли по разным обстоятельствам;

- раскрыто 66 преступлений;

- зарегистрировано 4 наркоправонарушения, из которых 3 факта хранения наркотиков и 1 факт контрабанды;

- из незаконного оборота изъято 90 г наркотических средств;

- за выходные дни задержали 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В том числе 1 водитель был лишен права управления ТС.