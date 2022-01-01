Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 63 - Айлин КАБИДЕН, 5 лет.

Айлин ходит в детский сад. Раньше любила рисовать и даже ходила на кружок рисования. Но сейчас увлекается игрой в шахматы и хип-хопом. Больше ей, конечно, нравится заниматься хип-хопом, она с удовольствием двигается под музыку и делает различные движения. Еще Айлин занимается тэквандо. И уже в качестве модели снимается в рекламе детской брендовой одежды.

Несмотря на свой возраст, ребенок увлекается TikTok-трендами, всегда в курсе всех новинок.

В общем, девочка растет модной, современной, улыбчивой и жизнерадостной.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 63 Айлин Кабиден в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 7 января, до 11.00 воскресенья, 8 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 6 января, до 10.00 понедельника, 9 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 62 Маргариты Крыжановской поступило 106 голосов.