Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 62 - Маргарита КРЫЖАНОВСКАЯ, 6 лет.

Родители представили свою дочь как «прекрасную леди Маргариту», которой нравится, когда ее ласково называют Маргошей. Девочка очень любит ходить в предшкольный класс, где с удовольствием делает поделки, аппликации, рисует и, конечно же, танцует и поет.

- Танцы для нее - как воздух, без которого такая маленькая девочка уже не представляет себя в этом мире, - написала мама Кристина БРОННИКОВА. - У Маргоши очень хорошо получаются шпагат, растяжка, мостик, хотя на гимнастику пока не ходит. Занимается сама, включает в Интернете детскую гимнастику и повторяет упражнения. Умеет быстро учить стихи при хорошем настроении.

Маргарита мечтает стать стоматологом и балериной одновременно. Очень любит петь песни с младшим братом и собирать конструктор. А как только ей все надоедает, включает музыку и начинает танцевать…

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 62 Маргариту Крыжановскую в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 31 декабря, до 11.00 воскресенья, 1 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 29 декабря, до 10.00 среды, 4 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 61 Амины Алахвердиевой поступило 76 голосов.