Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 61 - Амина АЛАХВЕРДИЕВА, 4 года.

Амина растет очень активной и сообразительной девочкой. За десять минут она может запомнить и выучить несколько небольших стихотворений.

Амина ходит в детский сад и принимает самое живое участие во всех мероприятиях группы. В саду все знают, что она очень веселая, активная и дружелюбная. Девочка легко находит контакт с другими детьми, потому что растет доброй и общительной.

Дома Амина - главная мамина помощница на кухне, особенно когда мама что-нибудь печет. Девочка любит раскатывать тесто, лепить, ну и конечно, есть самую вкусную мамину выпечку. Еще Амина обожает рисовать и лепить из пластилина.

В общем, это очень творческая, одаренная, жизнерадостная девочка, которая покоряет всех своей лучезарной улыбкой.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 61 Амину Алахвердиеву в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 24 декабря, до 11.00 воскресенья, 25 декабря. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 22 декабря, до 10.00 понедельника, 26 декабря. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 60 Анель Абеновой поступил 71 голос.