Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 56 - Маргарита КОЗЛАЧКОВА, 4 года.

Маргарита ходит в детский сад и занимается в школе спортивно-бальных танцев. Как сообщили ее родители, уже год юная солистка обучается elite dance в клубе у хорошего тренера Д. М. Шерстовой. Многому научилась, участвовала как в местных турнирах, так и в областных. Своим трудом маленькая девочка заработала уже 10 медалей. Каждое выступление на большой сцене - это стресс для родителей, но, самое главное, это стимул для детей.

- Если родитель сам не верит в своего ребенка, или не хватает времени заниматься им, то ничего не получится, - считает мама девочки Любовь КОЗЛАЧКОВА. - Вкладывайте в своих детей все силы и все свое время!

Ну и конечно, Маргарита улыбчивая, жизнерадостная и дарит всем свою очаровательную улыбку.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 56 Маргариту Козлачкову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 19 ноября, до 11.00 воскресенья, 20 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 17 ноября, до 10.00 понедельника, 21 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 55 Карины Слободиной поступило 84 голоса.