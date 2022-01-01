Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 55 - Карина СЛОБОДИНА, 3 года.

Карина - жизнерадостная и подвижная девочка. Очень любит танцевать, прыгать через скакалку. Последнее, правда, в силу возраста, не сильно получается, но это ее нисколько не смущает. Кариша, как ласково называют ее родители, ходит в садик, где у нее есть друзья. Также ей нравится считать и заниматься по книжкам с наклейками, собирать пазлы.

В свободное время смотрит свой любимый мультик «Три кота». Но особенное удовольствие ей доставляют прогулки на свежем воздухе, игры в снежки. Самые любимые развлечения Карины: катание на коньках (конечно, с помощью мамы) и поездки с горки на тюбинге, игра в мячик и посещение бассейна.

Она бесстрашная девочка, не боится прыгать в воду (разумеется, тоже под чутким контролем мамы) и кататься на разных аттракционах.

А главное - все делает со своей ослепительной улыбкой.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 55 Карину Слободину в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 12 ноября, до 11.00 воскресенья, 13 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 10 ноября, до 10.00 понедельника, 14 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 54 Сулеймана Садыка поступил 91 голос.