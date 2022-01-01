Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 54 - Сулейман САДЫК, 5 лет

Сулейман растет добрым, отзывчивым мальчиком. Больше всего ему нравится заниматься тренировками по футболу. Он уделяет этому очень много времени, так как в будущем планирует стать успешным футболистом. Пока ему удается хорошо играть, нравится работать на поле с мячом.

Помимо спортивных интересов, у Сулеймана есть и творческие. Он очень любит петь. Но не просто распевает песенки дома, а уже всерьез занимается вокалом, делает распевки, тренирует голос.

Еще одно из его увлечений - это карате и рисование. В этом он тоже хорош и уже добился определенных успехов. Сулейман - улыбчивый мальчик, который всех вокруг заражает своей неотразимой улыбкой и задорным смехом.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 54 Сулеймана Садыка в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 5 ноября, до 11.00 воскресенья, 6 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 3 ноября, до 10.00 понедельника, 7 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 53 Таира Шунаева поступили 89 голосов.