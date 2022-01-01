Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 41 - Валерия КОВАЛЬ, 8 лет.

Валерия перешла во второй класс. Она хорошо учится, но больше всего любит участвовать в конкурсах, организовывать мероприятия и быть в центре внимания. В свободное время увлекается творчеством, много рисует.

Куклы ее совершенно не интересуют. Она любит играть в учителя школы, раздавать всем советы, поучать и просто общаться с детьми и взрослыми.

Как и все девочки, любит кружиться перед зеркалом, наряжаться и очаровывать всех своей улыбкой.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 41 Валерию Коваль в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 6 августа, до 11.00 воскресенья, 7 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 4 августа, до 10.00 понедельника, 8 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 40 Максата Бермаганбетова поступило 82 голоса.