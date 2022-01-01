Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 40 - Максат БЕРМАГАНБЕТОВ, 7 лет.

Максат закончил 1 «А» класс в школе «Айгерим-Ай». Он очень веселый и энергичный мальчик, легко может найти общий язык с другими детьми. В свободное время после школы занимается боксом. Очень нравится ему этот вид спорта. Но главное его увлечение - это корабли.

- Необычное увлечение кораблями началось с песни Лолиты про «Титаник», - рассказала мама мальчика Ольга БЕРМАГАНБЕТОВА. - Он стал интересоваться, что это за «Титаник». Мы ему рассказали, показали фильм. В два захода он его посмотрел, потом смотрел ролики на YouTube. Затем стал его рисовать, собирать с помощью «Лего». Кажется, сейчас про «Титаник» он знает все. И теперь его мечта - побывать в Америке, где есть макет этого корабля в полную величину.

Помимо «Титаника», Максат увлекся историями о «Британнике», «Олимпике». Их он тоже рисует и собирает из конструктора.

В этом мальчике столько мудрости и позитива, что он не устает удивлять взрослых.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 40 Максата Бермаганбетова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 30 июля, до 11.00 воскресенья, 31 июля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 28 июля, до 10.00 понедельника, 1 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 39 Самиры Саутпаевой поступило 66 голосов.