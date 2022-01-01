Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 39 - Самира САУТПАЕВА, 2 года.

Самира ходит в ясли-сад. Она пока еще не очень хорошо говорит, но может сказать «мама», «папа». Любит петь и танцевать, особенно под музыку из ТикТока. Любит смотреть мультфильмы. Любимый - «Холодное сердце» и его главная героиня Эльза с белыми волосами. Любит, когда ей дарят куклы и другие игрушки.

Девочка растет заботливой. Уже помогает маме в воспитании младшего брата: носит ему бутылочки со смесью и водой, а когда он ее обижает, не дает сдачи, потому что очень его любит. И позволяет брату небольшие шалости, потому что он еще маленький.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 39 Самиру Саутпаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 23 июля, до 11.00 воскресенья, 24 июля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 21 июля, до 10.00 понедельника, 25 июля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 38 Алдияра Игламова и Самиры Игламовой поступило 59 голосов.