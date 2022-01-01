Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участники № 38 - Алдияр и Самира ИГЛАМОВЫ, 7 лет и 4 года.

Алдияр ходит в 1-й класс. Помимо учебы, занимается спортом: тренируется в секциях хоккея и спортивной гимнастики. В этом году, когда ему было еще 6 лет, ездил на соревнования по хоккею. Поехал один, без родителей, заодно учился самостоятельности. Дома учит сестренку садиться на шпагат, вставать на мостик, делать зарядку и растяжку.

По выходным семья часто ездит в Ледовый дворец, там Алдияр учит Самиру кататься на коньках. В будущем мальчик мечтает быть, как Егор Чинахов (бывший нападающий омского клуба «Авангард», обладатель Кубка Гагарина, сейчас - нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джетекс» - «НГ»).

Самира ходит в детский сад. Секции пока никакие не посещает, но развивается всесторонне дома. Танцует, поет, снимает тренды в TikTok и не отстает от брата. Почти научилась садиться на шпагат, делать мостик. Катается на коньках. А с 5 лет хочет заниматься гимнастикой вместе с братом. И хоккей ей тоже нравится.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 38 Алдияра Игламова и Самиру Игламову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 16 июля, до 11.00 воскресенья, 17 июля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 14 июля, до 10.00 понедельника, 18 июля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 37 Мирона Смирнова поступило 56 голосов.