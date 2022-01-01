Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 37 - Мирон СМИРНОВ, 6 лет.

Мирон - очень добрый ребенок, всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. У него есть маленький братик Антон, которому в ноябре исполнился 1 год. Мирон очень его любит, много времени проводит с ним.

С большой любовью Мирон относится и к животным, никогда не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, не покормив ее. Он очень хочет, чтобы все бездомные животные обрели дом и любящих хозяев. Дома у Мирона живет кошка Ляля, которую он подобрал на улице. Очень быстро она стала полноценным членом семьи.

В свободное время Мирон любит рисовать и танцевать. И, несмотря на то, что у мальчика бронхиальная астма и он часто болеет, он не унывает, а старается радоваться жизни.

И еще успевает дарить свою улыбку всем вокруг.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 37 Мирона Смирнова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 9 июля, до 11.00 воскресенья, 10 июля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 7 июля, до 10.00 понедельника, 11 июля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 36 Камилы Калаковой поступило 56 голосов.