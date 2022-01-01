Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале.

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 29 -Милена ХАРЧЕНКО, 5 лет.

«Нашу принцессу зовут Милена, - так написала нам мама девочки Анна БАСКОВА. - Миленочку все очень любят, поэтому называют только принцессой».

Девочка обожает рисовать, разукрашивать картинки, танцевать, также ей нравятся активные игры. При этом заниматься куклами Милена не любит, самый большой интерес проявляет к машинкам и играм, которые предпочитают мальчишки. И еще она охотно помогает папе что-то ремонтировать. При этом растет стеснительной, умной, доброй и замечательной девочкой.

Мама сказала, что все в семье гордятся принцессой Миленой и считают ее самой лучшей.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 29 Милену Харченков stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 14 мая, до 11.00 воскресенья, 15 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 12 мая, до 10.00 понедельника, 16 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 28 Василисы Журной поступило 120 голосов.



