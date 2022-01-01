Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 49 - Елизавета ПАЛАУС, 12 лет.

Лиза - современная девочка и очень любит быть на виду. Она говорит, что этот конкурс добавит ей уверенности в себе и раскроет ее потенциал.

- Ее улыбка - наша отрада, - сообщила «НГ» мама девочки Мариан ПАЛАУС. - Детство так мимолетно, и хочется остановить время, чтобы ее детский смех звучал бесконечно. Наша Елизавета, Лизонька, Лизок. Уже почти взрослая и такая маленькая. Спортивная, игривая, своенравная девчонка, бесстрашная и напористая. «С ней моря и горы нипочем», - утверждают ее подружки!

Как уверяет мама, действительно, ни море, ни горы Лизу точно не страшат, проверяли! Девочка свободно катается на лыжах, коньках, роликах, плавает, катается на велосипеде и самокате. Любит проводить свободное время с друзьями и родителями, дурачиться и выдумывать шалости. Любимое блюдо - суши и домашняя пицца. Любимый мультфильм - про богатырей Руси в современной интерпретации.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 49 Елизавету Палаус в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 1 октября, до 11.00 воскресенья, 2 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 29 сентября, до 10.00 понедельника, 3 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 48 Оливии Цыпляковой поступило 142 голоса в Instagram и 10 купонов.