Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 46 - София КУАНТАЕВА, 3 года.

Милейшая улыбка этой девочки не может оставить равнодушным ни одно сердце. Смеющиеся голубые глазки Софии, сморщенный носик, приподнятые уголки губок, оставляющие теплый и нежный след в каждой душе. Ни один день Софии не проходит без фотографии. Девочка растет настоящей любительницей фотокамер, обожает позировать и с удовольствием рассматривать свои фотографии.

Мечтательница София очень любит танцевать со своей старшей сестренкой. Ни один танцевальный челлендж не остается не замеченным Софией, но самый любимый ее танец - это, конечно же, танец Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Девочка обожает смотреть мультики, а этот у нее в числе самых любимых.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 46 Софию Куантаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 10 сентября, до 11.00 воскресенья, 11 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 8 сентября, до 10.00 понедельника, 12 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 45 Виктории Ковановой поступило 272 голосА.