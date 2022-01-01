Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 45 - Виктория КОВАНОВА, 6 лет.

Виктория - ученица 1-го класса. Растет очень доброй, открытой и отзывчивой. Она творческая личность, может часами рисовать, разукрашивать, клеить забавные фигурки из простой и цветной бумаги, мастерить... Поэтому всегда радует близких и родных своими интересными рисунками и поделками на праздники.

Любит танцевать и петь, уже сама умеет снимать видео. Ходит на рисование и современные танцы. Очень любит фотографировать и позировать, чтобы дарить миру свою неповторимую улыбку. И, конечно, не забывает помогать маме по дому, учится готовить легкие блюда для папы и братьев.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 45 Викторию Кованову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 3 сентября, до 11.00 воскресенья, 4 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга,1 сентября, до 10.00 понедельника, 5 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 44 Станислава Мезенцева поступило 49 голосов.