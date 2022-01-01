Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1 минуты).

Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 18 - Яромир КАШУБА, 5 лет.

Наш участник всем представляется очень просто: «Яромир Юрьевич». Он ходит в предшкольную группу детского сада, готовится в следующем учебном году пойти в школу.

Уже читает книги вместе с родителями. Больше всего любит сказки и энциклопедии по своему возрасту, особенно ему нравится читать про динозавров.

По выходным Яромир с родителями выезжает на природу, что доставляет ему большую радость, особенно летом, потому что Яромир очень любит гулять по лесу, устраивать пикники.

- Летом он еще обожает купаться в речке и рыбачить вместе с папой, - рассказала «НГ» мама Яна КАШУБА. - Зимой любит валяться в сугробах, лепить снеговиков. Помогает по дому как мне, так и папе во дворе, особенно любит помогать с машиной.

Яромир растет добрым, веселым и улыбчивым.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 18 Яромира Кашубу в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 26 февраля, до 11.00 воскресенья, 27 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 24 февраля, до 10.00 понедельника, 28 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 17 Захара Гордеева поступило 198 голосов.