Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1 минуты).

Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 17 - Захар ГОРДЕЕВ, 6 лет.

«Мальчик, у которого нет фотографий без улыбки», - так сразу охарактеризовала своего сына его мама Анна ЗАХАРОВА.

И действительно, на всех присланных в редакцию фото мальчик сияет своей замечательной улыбкой.

Сейчас Захар Гордеев с огромным желанием ходит в КПП, а также занимается спортом: посещает секцию борьбы, участвует в соревнованиях, занимает призовые места.

Каждое утро Захар начинает с зарядки. На Новый год Дед Мороз подарил ему шведскую стенку, теперь мальчик от нее не отходит. Растет настоящим солдатом, маминым защитником.

От игр в машинки резво перешел к более сложным игрушкам. Увлечен конструктором «Лего» и чтением книжек. Обожает Николая Носова, в частности, его «Живую шляпу», и другую детскую литературу советских писателей.

Родители очень гордятся своим сыном и его неотразимой улыбкой.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 17 Захара Гордеева в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 19 февраля, до 11.00 воскресенья, 20 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 17 февраля, до 10.00 понедельника, 21 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 16 Полины Анферовой поступило 105 голосов.