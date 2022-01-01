Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 57 - Амина ТАЙЖАНОВА, 3 года.

Амина рассказала о себе в стихах. Иногда это немного белые стихи, но, главное, они искренние:

- Амина я, зовут меня так. Я приветствую всех, все у меня ништяк! Знаю я цифры, люблю цветы. Люблю я рисовать и танцевать. Слушать сказки, книжки полистать, а также и поиграть. И по кухне маме помогать. Также и сестренку поддержать. Я живу в семье такой любимой и родной. Папа, мама, сестренка и я! Старшая в ней - это Я! Без них не прожить мне ни дня!

Мой папа, он самый добрый! Он умеет лучшим папой быть! Моя мама читает нам сказки. Вечером закрываем глазки. Ей большой славы, самой родной и милой. Ей мы желаем здоровья всем миром! Папа, мама, сестра и я дружны. Поэтому очень друг другу мы нужны… Все хорошо в моей семье, без них не прожить никак мне.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 57 Амину Тайжанову в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 26 ноября, до 11.00 воскресенья, 27 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 24 ноября, до 10.00 понедельника, 28 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 56 Маргариты Козлачковой поступило 85 голосов.

