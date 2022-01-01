Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 32 - Богдан НОВИКОВ, 10 лет.

Богдан живет в Житикаре, учится в 4 «Б» классе средней школы № 4. За хорошую учебу часто получает грамоты, но больше всего любит рисовать. Рисованием занимается не только на школьных уроках, но и в свободное от учебы время. И это ему настолько хорошо удается, что он уже практически чемпион по получению грамот за лучший рисунок.

Еще Богдан неплохо читает стихи, потому что ему вообще нравится читать книги, а стихи особенно. Читает их с выражением и большим желанием.

Ну и, конечно, как и все мальчишки, любит гонять во дворе мяч. Сейчас у него уже настолько хорошо получается играть в футбол, что он даже учит пинать мяч младшего брата, который, кстати, скоро тоже станет участником нашего конкурса.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 32 Богдана Новикова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 4 июня, до 11.00 воскресенья, 5 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 2 июня, до 10.00 понедельника, 36 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 31 Глеба Немченко поступило 98 голосов.