Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 31 -Глеб НЕМЧЕНКО, 7 лет.

Глеб - ученик 2 «Е» класса Костанайской общеобразовательной школы № 7. Очень умный, общительный, добрый и активный ребенок.

Уже почти год тренируется в спортивном клубе «Жас Улан» под руководством Юрия Щура. За этот период мальчик успел поучаствовать во многих турнирах по рукопашному бою и NOMAD MMA и занять на них призовые места.

Кроме этого, у Глеба очень много любимых увлечений. Он посещает занятия по плаванию, играет в шахматы и шашки. Как и все ребята, любит различные стрелялки: как игры на улице, так и компьютерные игры.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 31 Глеба Немченков stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 28 мая, до 11.00 воскресенья, 29 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 26 мая, до 10.00 понедельника, 30 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 30 Софии Бойко поступил 61 голос.