Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 30 -София БОЙКО, 3 года.

Софийка, как ласково называют ее родители, смелая, решительная и заботливая девочка. Несмотря на свой маленький возраст, легко справляется с должностью старшей сестры. Помогает родителям во всем. Но и не забывает про свои увлечения.

Как и многие дети, София любит танцевать, петь и рисовать, но особое ее увлечение - фотографирование. Маленький семейный фотограф София уже умеет заметить красоту окружающего мира.

Для большой и дружной семьи Бойко малышка София - искорка, которая всех заряжает просто необыкновенной энергией, дарит всем свою задорную улыбку и доброту.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 30 Софию Бойков stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 21 мая, до 11.00 воскресенья, 22 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 19 мая, до 10.00 понедельника, 23 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 29 Милены Харченко поступило 71 голос.