Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1 минуты).

Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 21 - Амина АБИЛКАИР, 4 года.

Амина активна не по годам, занимается танцами, очень любит общество хороших людей. У девочки очень развито воображение, может легко придумать новые слова. Например, вместо привычной фразы «игрушка заморозилась» в преддверии праздника придумала новое - «игрушка задедморозилась». В своих рисунках часто изображает солнце и людей. Для Амины не проблема подойти к другому ребенку, чтобы познакомиться и начать игру.

- Не признает того, что не умеет, выкрутится, если не делом, то словом, - пишут родители девочки. - Любознательная, много читает. Причем держит в памяти сюжет и легко вникает в текст длинной сказки или рассказа. Последняя из прочитанных книг - «Малыш и Карлсон». Вместе с братом в последний месяц изучает Правила дорожного движения.

У Амины сильно развито чувство патриотизма. Посещает казахскую группу детского сада № 5, наизусть исполняет гимн Казахстана. А еще сбылась мечта Амины в этом месяце, она побывала в Нур-Султане и приложила свою ладонь к руке первого президента РК.

Любимый цвет девочки розовый, а волосы - только длинные, «как у мамы». Любит украшения, красивые наряды, при этом планирует заниматься карате.

С профессией Амина еще не определилась, пока выбирает между строителем и подводным спасателем, но, скорее всего, станет архитектором.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 21 Амину Абилкаир в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 19 марта, до 11.00 воскресенья, 20 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 17 марта, до 10.00 понедельника, 21 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 20 Дарины Бустаевой поступило 76 голосов.