Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 43 - Кира СТРЕЛЬЧУК, 5 лет.

Кира ходит в школу-сад-гимназию Костаная, в старшую группу «Кайсар». Занимается хореографией, любит петь, фотографировать, имеет математический склад ума. Активно участвует в республиканских олимпиадах, занимает призовые места, имеет много дипломов и сертификатов с различных конкурсов.

Кира растет активной, жизнерадостной девочкой. У нее очень много друзей, она с легкостью заводит новые знакомства. Любит быть первой и победителем, обладает сильным волевым характером.

Эта маленькая девочка уже имеет большую мечту - стать доктором и помогать людям.

Несмотря на сильный характер, она очень чувствительная, переживает за родных и близких, старается всем помочь, не оставит в беде ни животных, ни насекомых.

Все окружающие очень любят Кирочку и желают ей с легкостью достигать поставленных целей.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 43 Киру Стрельчук в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 20 августа, до 11.00 воскресенья, 21 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 18 августа, до 10.00 понедельника, 22 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 42 Романа Коваля поступило 235 голосов.