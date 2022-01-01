Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участник № 47 - Павел КОВАНОВ, 10 лет.

Павел учится в 4 классе школы № 19 Костаная. Очень общительный, добрый и отзывчивый ребенок. Любит спорт. Занимается в СПК «ЖасУлан» под руководством Юрия Щура. Чемпион городских и областных турниров по рукопашному бою и NOMAD MMA. Также дважды чемпион республиканских турниров в Костанае и Нур-Султане, серебряный призер в чемпионате мира по NOMAD MMA в Караганде в 2021 году. И лучший спортсмен 2021 года в СПК «ЖасУлан».

Кроме рукопашного боя, Павел активно занимается плаванием, очень любит танцы. В семье старший сын, всегда помогает по дому, заботливый и внимательный к младшим сестренке и братишке. И не устает улыбаться миру своей открытой и доброй улыбкой.





Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 47 Павла Кованова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 17 сентября, до 11.00 воскресенья, 18 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 15 сентября, до 10.00 понедельника, 19 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 46 Софии Куантаевой поступило 97 голосов.