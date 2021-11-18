Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1 минуты).

Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 4 - Ульяна ПОЛУЯНОВА, 4,5 года.

Ульяша, как ласково ее называют родители, растет улыбчивым, позитивным, как и многие Близнецы по гороскопу, очень подвижным, увлекающимся и непоседливым ребенком.

Разносторонность характера можно заметить по увлечениям Ульяны. За один вечер она может найти себе множество занятий: от завязывания типичных девчачьих бантиков до игры в посудку, куклы и футбол, а еще бадминтон и «чтение» книг. Несмотря на то, что изучение букв только в самом начале, любит слушать стихотворения и рассказы, особенно перед сном. Любимые книги: стихи Чуковского и по мотивам мультфильма «Три кота».

Уля всегда с удовольствием ходит в детский сад, где активно участвует в утренниках, а со двора ее тяжело загнать домой, особенно летом. На улице она всегда в компании подруги Насти и самоката, либо наравне со старшими детьми носится по двору, играя в прятки. По вечерам больше всего любит кулинарничать с мамой на кухне, чем оказывает посильную помощь родителям.





Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 4 Ульяну Полуянову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 20 ноября, до 11.00 воскресенья, 21 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 18 ноября, до 10.00 понедельника, 22 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 3 Киры Келарь поступило 74 голоса.