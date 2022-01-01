Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Каждый ребенок уникален для своих родителей. Теперь вы можете рассказать об этом читателям «НГ» и пользователям сайта ng.kz. Иллюстрациями к вашему рассказу могут стать не только фотографии, но и короткие видеоролики (до 1 минуты).

Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 27 - Валерия СЛЮСАРЕНКО, 5 лет.

Валерия - очень активная, позитивная и веселая девочка. И в то же время очень стеснительная. По сравнению с первым ребенком в семье начала поздно разговаривать, и родители приложили все усилия для развития ее речи.

- Много чего могу рассказать про свою доню. На сегодня она нас радует результатами по развитию, - рассказала мама девочки Алена СЛЮСАРЕНКО. - Валерия очень старается на каждом занятии. А вообще, я ее называю бесстрашным ребенком, потому что она ничего не боится. Она мечтает вырасти и пойти на занятия по спортивной либо воздушной гимнастике. И хотя наш папа против опасных видов спорта, я хочу воплотить ее желание в жизнь.

Валерия радует всех своей добротой, открытой улыбкой и вниманием. Мама девочки написала, что Валерия - первая из семьи Слюсаренко принимает участие в конкурсе. Родители желают ей удачи, как и всем участникам.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 27 Валерию Слюсаренко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 30 апреля, до 11.00 воскресенья, 1 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 28 апреля, до 10.00 понедельника, 2 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 26 Аружан Сонарбаевой поступило 60 голосов.