Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет

Прием заявок на очередной сезон конкурса «Детская улыбка» завершен. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 64 - Марьям ЖАКУПОВА, 4 года.

Марьям ходит в казахскую группу детского сада. Очень активная, любит рисовать. За два месяца изрисовала две пачки бумаги формата А4. На рисунках - всегда ее семья: мама, папа, два старших брата и самая маленькая - сама Марьям. На рисунках меняются только цвета и местоположение ее самых близких людей.

- Еще она любит играть в шахматы, знает, как расставлять фигуры и как они ходят. Правда, всегда недовольна, когда фигура не может пойти так, как ей хочется! - смеется мама девочки Анна ЖАКУПОВА. - Еще не может жить без песен. У нее два микрофона, в которые она регулярно поет песни. Новые мелодии учит в детском саду.

Девочка растет веселой, жизнерадостной и доброй.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 64 Марьям Жакупову в stories аккаунта Instagram@ng.kz_ с 11.00 субботы, 14 января, до 11.00 воскресенья, 15 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 12 января, до 10.00 понедельника, 16 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 63 Айлин Кабиден поступило 126 голосов.

В прошлом выпуске конкурса «Детская улыбка» по ошибке была опубликована одна из фотографий другой участницы. Редакция приносит извинения Айлин Кабиден.