«Эта та, что установила в своем кабинете туалет?» - спрашивают в комментариях читатели «НГ», читая новости о задержании высокопоставленной чиновницы. Другой самый распространенный комментарий - требование реабилитировать правозащитника Николая Гиньятова, которому по заявлению чиновницы о клевете выписали крупный штраф.

Фото из архива "НГ"

Оказалось, что Гульбарам МУСАГАЗИНА известна широкой публике. Это, можно сказать, успех среди коллег. Едва ли кто-то сможет без подсказки из интернета назвать фамилии трех других заместителей главы региона. Чем же заслужила Мусагазина такую популярность?

Уже пятый день госорганы, включая ее непосредственного начальника, никак не комментируют задержание высокопосталенной чиновницы. Это тот случай, когда молчание красноречивее любого комментария. Только в КНБ коротко подтвердили республиканским СМИ, что ведут расследование. По неофициальной информации, Мусагазина помещена под домашний арест.

Карьерная лестница

Страничка заместителя акима Гульбарам Мусагазиной в Инстаграм внезапно пропала, по всей видимости ее удалили.

На официальном сайте областного акимата раздел о ней еще есть, но пропала ссылка на график приема.

Из опубликованной на этом же сайте биографии можно узнать, что Мусагазина начала свою карьеру на госслужбе в августе 1997 года в должности налогового инспектора в Житикаринском районе. Работала в Генеральной прокуратуре, а в июне 2012-го заняла первый руководящий пост - главы департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области. В апреле 2019 года перешла на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования, а в июле 2024-го заняла пост заместителя акима Костанайской области.

Год назад Гульбарам Мусагазина рассказывала журналистам, что у нее с мужем трое детей, сыновья живут в Алматы, а несовершеннолетняя дочь - в Костанае.

Чиновница в силу своей должности часто мелькала в СМИ. В основном в качестве докладчицы, когда депутаты изучали бюджет региона и его траты. Например, в феврале 2024 года Мусагазина предала гластности планы акимата потратить 1,5 млрд на завершение ремонта детской областной больницы. Тогда озвученная руководителем управления экономики информация, вызвала широкий общественный резонанс, так как она была на 300 млн больше, чем ранее потратили на весь капремонт здания.

Фото из архива "НГ"

А в мае 2024-го Гульбарам Мусагазина сообщила в одном из докладов, что бюджет намерен выделить крупный кредит костанайской кондитерской фабрике АО «Баян-Сулу» - 5 млрд на 10 лет под 2,5%. Тогда депутаты возмутились, что государство тратит огромные деньги на помощь и без того крупном и успешному бизнесу.

Кабинет Шредингера

Но два крупных скандала с упоминанием Мусагазиной случились уже в должности заместителя акима области.

Ровно год назад «НГ» опубликовала статью «Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?». Тогда редакции «НГ» прислали письмо, в котором сообщалось: Гульбарам Мусагазина решила поменять интерьер рабочего места, обустроив персональный санузел, с нарушением строительных норм.

Скандал тогда разгорелся по нескольким причинам. Во-первых, это вранье чиновников. В аппарате акима настаивали, что «все санузлы в здании акимата установлены для общего пользования и находятся в общем доступе, а реконструкция объекта канализации не проводилась». Однако позже сама Гульбарам Мусагазина призналась журналистам: в своем кабинете она за свой счет приобрела и с помощью сантехника установила персональный «стандартный напольный керамический белый унитаз и раковину». Но не стала называть размер своей зарплаты.

Во-вторых, кабинет Мусагазиной оказался режимным помещением согласно секретному постановлению Правительства РК от 4 мая 2017 года. Якобы из-за того, что в кабинете установлена секретная телефонная связь. Надеемся, что устанавливал унитаз сантехник с соответствующим доступом секретности.

Гульбарам Мусагазина несколько раз комментировала скандал с персональным туалетом. Вот, например, она рассказывает коллегам из газеты «Наш Костанай»:

- Нормальное желание любого человека, тем более женщины, чтобы на этаже был женский туалет. Но из этого сделали какую-то нездоровую сенсацию. Стены в кабинете я тоже покрасила за свой счет. Там девять лет не было ремонта, а хотелось что-то освежить. Но шторы, мебель – все на месте.

Отметим, что на 7-м этаже действительно есть только общий туалет. Внутри которого все цивильно и можно закрыть внешнюю дверь на щеколду. При этом на других этажах есть раздельный туалет, которым пользуются другие сотрудницы акимата. Наверное поэтому «нормальное желание любого человека» в случае Гульбарам Мусагазиной выглядело как барская замашка.

Не планирую прощаться...

В августе 2025 года прокуратура Костанайской области сообщила, что задержаны бывший руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ, а также главный врач районной больницы и директор коммерческого предприятия. Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Данияр Джандаев и Ерболат Доспанов / Коллаж их архива "НГ"

В декабре 2025 года по делу Джандаева задержали его заместителя Ерболата ДОСПАНОВА. Тогда жесообщалось,что сумма ущерба по этому делу превысила 2 млрд тенге.

На фоне этих событий правозащитник Николай Гиньятов сделал ряд публикаций, суть которых сводилось к следующему: выявленные в управлении здравоохранения факты коррупции произошли из-за слабого контроля со стороны курирующего заместителя.

Гульбарам Мусагазина назвала эти посты манипулятивными, а также обратилась в полицию с заявлением о клевете.

- 25 августа стало известно о задержании должностных лиц по подозрению в злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования, - говорит она на видео. - Закупки медицинскиого оборудования и их последствия связали с моим именем и участием. Действительно, с июля прошлого года я курирую данную структуру. Судя по тому, что ко мне вопросов у органов следствия нет, речь идёт о действиях, совершенных до моего назначения на пост заместителя акима области. Я понимаю, насколько чувствительная для общественности тема нечестности должностных лиц. Я не имею отношения к противоправным действиям, в которых меня обвинили в публичном поле, умело манипулируя сознанием граждан, которые не всегда довольны качеством предоставляемых бесплатных медицинских услуг.

В суде провели экспертизу 14 постов Гиньятова о заместителе акима области. В результате правозащитника оштрафовали на 200 МРП, на тот момент это 786 400 тенге. Примеру судебного успеха Гульбарам Мусагазиной последовали и другие герои публикаций правозащитника.

В упомянутом интервью газете «Наш Костанай» Гульбарам Мусагазину год назад спросили: "Кем вы себя видите в будущем?" Она ответила:

- Не планирую прощаться с государственной службой. Через шесть лет вижу себя где-то в Астане на госслужбе.

Кажется, что теперь эти планы придется основательно пересмотреть.